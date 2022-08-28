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    «Он устал». Хачатурянц прокомментировал уход Федуна из «Спартака»

    Бывший президент РПЛ Ашот Хачатурянц отреагировал на уход из клуба уже бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.

    «Леонид Арнольдович сделал очень многое для «Спартака». Все болельщики должны быть благодарны ему за то, что сейчас у клуба есть такой прекрасный стадион. Память о нем останется навсегда. Команда имеет достойный своего имени стадион благодаря Леониду Федуну.

    У меня кроме чувства благодарности никаких других эмоций нет. Мне кажется, что он немного устал. Каждый человек в своей жизни насыщается рано или поздно делом, которым занимается. Наверное, пришло время для каких-то изменений», – сказал Хачатурянц.

    • Федун владел «Спартаком» 18 лет.
    • Теперь «Спартак» перешел под управление «Лукойла».
    • «Спартак» идет в РПЛ 1-м.

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    Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

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