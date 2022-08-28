«Еще послушаем в Уфе гимн Лиги чемпионов!». Экс-руководитель «Уфы» – о финансовых проблемах клуба

Ростислав Мурзагулов, бывший председатель попечительского совета «Уфы», прокомментировал финансовые трудности клуба.

«К сожалению, футбольный клуб «Уфа» почему-то просто целенаправленно душат уже несколько лет, с момента появления в Республике нового руководителя. Не знаю, какие у него претензии к футбольному клубу. Мы делали свою работу, были самым успешным в финансовом плане футбольным клубом России. Никогда не платили никому незаконных выплат. Считали, что создаем успешную бизнес-модель.

Самое обидное, нам нужна была подпитка еще год. Мы бы вышли на самоокупаемость где-то с середины этого сезона, если бы нас поддержали парой сотней миллионов рублей. К сожалению, это так. Когда я подумал, что это может быть связано с моей персоной, я вышел из всех руководящих органов клуба. Но это никак не повлияло, клуб продолжали душить. Задушили и узнаваемость Республики. Я обязательно вернусь, помогу Шамилю Газизову найти финансирование. Мы точно послушаем уже на хорошем футбольном стадионе в нашем городе гимн Лиги чемпионов!» – сказал Мурзагулов.