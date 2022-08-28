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    «Еще послушаем в Уфе гимн Лиги чемпионов!». Экс-руководитель «Уфы» – о финансовых проблемах клуба

    Ростислав Мурзагулов, бывший председатель попечительского совета «Уфы», прокомментировал финансовые трудности клуба.

    «К сожалению, футбольный клуб «Уфа» почему-то просто целенаправленно душат уже несколько лет, с момента появления в Республике нового руководителя. Не знаю, какие у него претензии к футбольному клубу. Мы делали свою работу, были самым успешным в финансовом плане футбольным клубом России. Никогда не платили никому незаконных выплат. Считали, что создаем успешную бизнес-модель.

    Самое обидное, нам нужна была подпитка еще год. Мы бы вышли на самоокупаемость где-то с середины этого сезона, если бы нас поддержали парой сотней миллионов рублей. К сожалению, это так. Когда я подумал, что это может быть связано с моей персоной, я вышел из всех руководящих органов клуба. Но это никак не повлияло, клуб продолжали душить. Задушили и узнаваемость Республики. Я обязательно вернусь, помогу Шамилю Газизову найти финансирование. Мы точно послушаем уже на хорошем футбольном стадионе в нашем городе гимн Лиги чемпионов!» – сказал Мурзагулов.

    • «Уфа» в этом году вылетела из РПЛ.
    • Команда накануне проиграла «Шиннику» в Ярославле со счетом 0:3.
    • «Уфа» идет в таблице 12-й.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:56
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1390

      zarsm 42 минуты назад

      С таким футболом только гимн чемпа птицефабрики будете слушать

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      Рейтинг: +64

      Romeo 123 1 час назад

      Послушаете только по телевизору

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +268

      Мася_1989 1 час назад

      Ну а что? Помню сам ржал над кричалкой: "Через год, через два - Терек будет в УЕФА. Потом стало не смешно)))

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      Рейтинг: +15079

      Fusballer > Мася_1989 43 минуты назад

      Терека давно уже нет.

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