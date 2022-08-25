Бензема в голосовании за лучшего игрока сезона набрал в 4,3 раза больше очков, чем ближайший преследователь

Нападающий «Реала» Карим Бензема с огромным отрывом стал победителем голосования за лучшего футболиста сезона-2021/22 по версии УЕФА.

В активе француза 523 очка. Его ближайший преследователь полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне набрал 122 балла – это в 4,3 раза меньше.