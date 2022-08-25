Бензема в голосовании за лучшего игрока сезона набрал в 4,3 раза больше очков, чем ближайший преследователь

Нападающий «Реала» Карим Бензема с огромным отрывом стал победителем голосования за лучшего футболиста сезона-2021/22 по версии УЕФА.
В активе француза 523 очка. Его ближайший преследователь полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне набрал 122 балла – это в 4,3 раза меньше.
- Карим Бензема («Реал», Франция) – 523 очка;
- Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити», Бельгия) – 122 очка;
- Тибо Куртуа («Реал», Бельгия) – 118 очков;
- Роберт Левандовски («Бавария» / «Барселона», Польша) – 54 очка;
- Лука Модрич («Реал», Хорватия) – 52 очка;
- Садио Мане («Ливерпуль» / «Бавария», Сенегал) – 51 очко;
- Мохамед Салах («Ливерпуль», Египет) – 46 очков;
- Килиан Мбаппе («ПСЖ», Франция) – 25 очков;
- Винисиус Жуниор («Реал», Бразилия) – 21 очко;
- Вирджил ван Дейк («Ливерпуль», Нидерланды) – 19 очков.
Источник: сайт УЕФА