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    Бензема в голосовании за лучшего игрока сезона набрал в 4,3 раза больше очков, чем ближайший преследователь

    Нападающий «Реала» Карим Бензема с огромным отрывом стал победителем голосования за лучшего футболиста сезона-2021/22 по версии УЕФА.

    В активе француза 523 очка. Его ближайший преследователь полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне набрал 122 балла – это в 4,3 раза меньше.

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    Источник: сайт УЕФА

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