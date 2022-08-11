«Играет, как кот себе яйца лижет». Уткин прокомментировал победу «Реала» в Суперкубке УЕФА

Журналист и видеоблогер Василий Уткин высказался о результате матча за Суперкубок УЕФА.

«Реал» победил «Айнтрахт» со счетом 2:0.

Мадридцы выиграли этот трофей в 5-й раз, повторив рекорд «Милана» и «Барселоны».

«Суперкубок не удивил, потому что «Реал» не собирался никого удивлять. Без новичков в стартовом, что отчасти логично.

Суперкубок – это же премиальный такой трофей за победу в Кубке Чемпионов; кто выиграл, тот и играет. Ну, если в новом сезоне на него рассчитывают.

Бензема забил, но самое восхитившее действие – пас внутри штрафной на Винисиуса в первом тайме, когда защитник с линии вынес.

А первый гол с двумя пасами головой в штрафной – просто демонстрация превосходства. Причем не чтоб соперника унизить, а просто вот умеют, и с такой легкостью, что кажется, и у тебя получится.

Но нет. «Реал» играет, как кот себе яйца лижет. Просто потому, что может. Поскольку это футбол – это куда эстетичнее, конечно. Но непосредственность роднит», – написал Уткин в своем телеграм-канале.