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  • «Играет, как кот себе яйца лижет». Уткин прокомментировал победу «Реала» в Суперкубке УЕФА

«Играет, как кот себе яйца лижет». Уткин прокомментировал победу «Реала» в Суперкубке УЕФА

11 августа 2022, 09:40
3

Журналист и видеоблогер Василий Уткин высказался о результате матча за Суперкубок УЕФА.

  • «Реал» победил «Айнтрахт» со счетом 2:0.
  • Мадридцы выиграли этот трофей в 5-й раз, повторив рекорд «Милана» и «Барселоны».

«Суперкубок не удивил, потому что «Реал» не собирался никого удивлять. Без новичков в стартовом, что отчасти логично.

Суперкубок – это же премиальный такой трофей за победу в Кубке Чемпионов; кто выиграл, тот и играет. Ну, если в новом сезоне на него рассчитывают.

Бензема забил, но самое восхитившее действие – пас внутри штрафной на Винисиуса в первом тайме, когда защитник с линии вынес.

А первый гол с двумя пасами головой в штрафной – просто демонстрация превосходства. Причем не чтоб соперника унизить, а просто вот умеют, и с такой легкостью, что кажется, и у тебя получится.

Но нет. «Реал» играет, как кот себе яйца лижет. Просто потому, что может. Поскольку это футбол – это куда эстетичнее, конечно. Но непосредственность роднит», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

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Источник: телеграм-канал Василия Уткина
Лига чемпионов Реал Айнтрахт Уткин Василий
Комментарии (3)
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jek718875
1660201485
В.Уткин говорит по-русски,я тоже понимаю русский язык, но В.Уткина без переводчика не понимаю
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Vitaga
1660216125
большой специалист в яйцах котов видимо... на счет футбола не уверен
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serglider
1660402240
А что собственно хотела жирная Утка? Что бы команды форсировали физическую форму к единственному матчу и выдали фееричную игру, провалив потом кубковые матчи и в чемпионате страны?
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