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    «Играет, как кот себе яйца лижет». Уткин прокомментировал победу «Реала» в Суперкубке УЕФА

    Журналист и видеоблогер Василий Уткин высказался о результате матча за Суперкубок УЕФА.

    • «Реал» победил «Айнтрахт» со счетом 2:0.
    • Мадридцы выиграли этот трофей в 5-й раз, повторив рекорд «Милана» и «Барселоны».

    «Суперкубок не удивил, потому что «Реал» не собирался никого удивлять. Без новичков в стартовом, что отчасти логично.

    Суперкубок – это же премиальный такой трофей за победу в Кубке Чемпионов; кто выиграл, тот и играет. Ну, если в новом сезоне на него рассчитывают.

    Бензема забил, но самое восхитившее действие – пас внутри штрафной на Винисиуса в первом тайме, когда защитник с линии вынес.

    А первый гол с двумя пасами головой в штрафной – просто демонстрация превосходства. Причем не чтоб соперника унизить, а просто вот умеют, и с такой легкостью, что кажется, и у тебя получится.

    Но нет. «Реал» играет, как кот себе яйца лижет. Просто потому, что может. Поскольку это футбол – это куда эстетичнее, конечно. Но непосредственность роднит», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

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    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1260

      jek718875 2 часа назад

      В.Уткин говорит по-русски,я тоже понимаю русский язык, но В.Уткина без переводчика не понимаю

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