Блогер Лисицына: «Для Медиалиги важно, чтобы девочка была секси»

Блогер Татьяна Лисицына, более известная как Таня Лиса, рассказала, насколько важно медиафутболистке быть сексуальной.

Лисицына более года играла на позиции защитника за ФК «На спорте».

В июле она перешла в команду «Броукбойз».

«Для медийки, конечно, важно, чтобы девочка была секси. Если ты пацанка – будет сложно, будет неинтересно.

Я говорю, изначально женский футбол не так интересен. Мне, на самом деле, ребята говорили многие, что «Ты когда выходишь на поле, Тань, становится интереснее наблюдать. Что ты там делаешь, какие действия у тебя будут?» – заявила Лисицына.

Фото: соцсети Татьяны Лисицыной