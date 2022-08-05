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  • Блогер Лисицына: «Для Медиалиги важно, чтобы девочка была секси»

Блогер Лисицына: «Для Медиалиги важно, чтобы девочка была секси»

5 августа 2022, 00:24
5

Блогер Татьяна Лисицына, более известная как Таня Лиса, рассказала, насколько важно медиафутболистке быть сексуальной.

  • Лисицына более года играла на позиции защитника за ФК «На спорте».
  • В июле она перешла в команду «Броукбойз».

«Для медийки, конечно, важно, чтобы девочка была секси. Если ты пацанка – будет сложно, будет неинтересно.

Я говорю, изначально женский футбол не так интересен. Мне, на самом деле, ребята говорили многие, что «Ты когда выходишь на поле, Тань, становится интереснее наблюдать. Что ты там делаешь, какие действия у тебя будут?» – заявила Лисицына.

Фото: соцсети Татьяны Лисицыной

Источник: ютуб-канал «Респиратор Бабушкина»
Медиафутбол
Комментарии (5)
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Звезда запаса
1659670270
Бывало и получше
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Александр.Т.
1659685029
Ну так себе на троечку с полюсом,если смыть штукатурку то на 1с минусом
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3meeeD
1659685886
Шляпа.до симпотичной с трудом тянет
Ответить
Axe111
1659687583
МЕДИА ЛИГА)))))))))
Ответить
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