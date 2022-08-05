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    Блогер Лисицына: «Для Медиалиги важно, чтобы девочка была секси»

    Блогер Татьяна Лисицына, более известная как Таня Лиса, рассказала, насколько важно медиафутболистке быть сексуальной.

    • Лисицына более года играла на позиции защитника за ФК «На спорте».
    • В июле она перешла в команду «Броукбойз».

    «Для медийки, конечно, важно, чтобы девочка была секси. Если ты пацанка – будет сложно, будет неинтересно.

    Я говорю, изначально женский футбол не так интересен. Мне, на самом деле, ребята говорили многие, что «Ты когда выходишь на поле, Тань, становится интереснее наблюдать. Что ты там делаешь, какие действия у тебя будут?», – заявила Лисицына.

    Фото: соцсети Татьяны Лисицыной

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    Источник: ютуб-канал «Респиратор Бабушкина»

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