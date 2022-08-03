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    «МЮ» не будет публично заявлять о возможном наказании Роналду за уход с матча

    «Манчестер Юнайтед» проведет внутреннее разбирательство из-за ухода ряда игроков с товарищеского матча против «Райо Вальекано» (1:1).

    Нападающий Криштиану Роналду и еще несколько игроков «МЮ» покинули «Олд Траффорд», не дожидаясь окончания встречи. Главный тренер Эрик тен Хаг раскритиковал поведение игроков.

    • Неоднократно сообщалось, что Роналду хочет покинуть «МЮ».
    • Он не ездил с командой в предсезонный тур в Таиланд и Австралию.
    • Официальная причина его отсутствия – личные обстоятельства.

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    Источник: твиттер Джеймса Дакера

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    Сегодня, 18:41
    Комментарии1
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      Рейтинг: +174

      Боратти 16 минут назад

      «МЮ» не будет публично заявлять о возможном наказании Роналду за уход с матча, НО ТОЛЬКО ПРИ ОДНОМ УСЛОВИИ!!! Гы-гы-гы!

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