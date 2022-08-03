«МЮ» не будет публично заявлять о возможном наказании Роналду за уход с матча

«Манчестер Юнайтед» проведет внутреннее разбирательство из-за ухода ряда игроков с товарищеского матча против «Райо Вальекано» (1:1).

Нападающий Криштиану Роналду и еще несколько игроков «МЮ» покинули «Олд Траффорд», не дожидаясь окончания встречи. Главный тренер Эрик тен Хаг раскритиковал поведение игроков.