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    Тен Хаг раскритиковал Роналду за уход с матча против «Райо»: «Это неприемлемо»

    Главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг раскритиковал нападающего Криштиану Роналду.

    Голландец остался недоволен поведением португальца, который покинул «Олд Траффорд» во время товарищеского матча против «Райо Вальекано».

    «Я не принимаю подобное поведение. Это неприемлемо, и относится ко всем. Команда всегда должна оставаться вместе до самого конца», – сказал тен Хаг.

    • Неоднократно сообщалось, что Роналду хочет покинуть «МЮ».
    • Он не ездил с командой в предсезонный тур в Таиланд и Австралию.
    • Официальная причина его отсутствия – личные обстоятельства.

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    Источник: AD

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    Сегодня, 13:49
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4879

      Красногорск_Фан 44 минуты назад

      Ну может для кого то "сам" Тен Хааг авторитет. А теперь попал в команду с реальными звездами и получил большую ложку откушать новых реалий. Всякие Месси & Мбаппе тоже по свистку тренеров меняют, а не то что следуют каким то правилам.

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