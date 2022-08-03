Тен Хаг раскритиковал Роналду за уход с матча против «Райо»: «Это неприемлемо»

Главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг раскритиковал нападающего Криштиану Роналду.

Голландец остался недоволен поведением португальца, который покинул «Олд Траффорд» во время товарищеского матча против «Райо Вальекано».

«Я не принимаю подобное поведение. Это неприемлемо, и относится ко всем. Команда всегда должна оставаться вместе до самого конца», – сказал тен Хаг.