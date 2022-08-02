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    Стало известно, когда «Барселона» сможет заявить летних новичков

    Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о ситуации с регистрацией новых футболистов.

    Клубу нужно внести в заявку шесть игроков:

    «Мы выполняем домашнюю работу, чтобы иметь возможность зарегистрировать новичков.

    После активации третьего экономического рычага мы сделаем это. Надеюсь, подобные финансовые операции больше не потребуются.

    Это контролируемый риск. С помощью данной сделки мы сможем зарегистрировать новые контракты», – сказал Лапорта.

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    Источник: ESPN

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