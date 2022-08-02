Стало известно, когда «Барселона» сможет заявить летних новичков

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о ситуации с регистрацией новых футболистов.

Клубу нужно внести в заявку шесть игроков:

Роберт Левандовски – перешел из «Баварии» за 45 млн евро;

Жюль Кунде – перешел из «Севильи» за 50 млн евро;

Рафинья – перешел из «Лидса» за 58 млн евро;

Франк Кессье – перешел из «Милана» на правах свободного агента;

Андреас Кристенсен – перешел из «Челси» на правах свободного агента;

Усман Дембеле – подписал новый контракт после истечения предыдущего.

«Мы выполняем домашнюю работу, чтобы иметь возможность зарегистрировать новичков.

После активации третьего экономического рычага мы сделаем это. Надеюсь, подобные финансовые операции больше не потребуются.

Это контролируемый риск. С помощью данной сделки мы сможем зарегистрировать новые контракты», – сказал Лапорта.