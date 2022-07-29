Камоцци посоветовал Миранчуку уйти в «Торино»

Футбольный агент Франко Камоцци, бывший советник владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделился мнением о возможном переходе полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в «Торино».
«Его будущее в этой команде зависит от решения клуба. Если «Аталанта» верит в Алексея и рассчитывает на него, то ему нужно оставаться в Бергамо.
Но если он не входит в планы клуба, лучше уйти в «Торино». Причем не важно, играют они в еврокубках или нет.
Самый ключевой момент для Миранчука – игровая практика. Главное, выходить на футбольное поле как можно чаще», – сказал Камоцци.
- За 2 сезона в Италии Миранчук провел 56 матчей, забил 9 голов и сделал 7 ассистов.
- Его контракт с клубом действует до июня 2024 года.
- «Аталанта» купила хавбека у «Локомотива» за 14,5 миллиона евро.
Источник: «Спорт-Экспресс»