В «Фенербахче» отреагировали на новость о возобновлении интереса к Дзюбе

Член совета директоров «Фенербахче» Селахаттин Баки прокомментировал слухи о желании клуба после вылета из Лиги чемпионов вернуться к кандидатуре экс-форварда «Зенита» Артема Дзюбы.
«Это неправда, что мы можем вернуться к варианту с подписанием Артeма Дзюбы, после вылета из Лиги Чемпионов. Его даже нет в нашем шорт-листе», – сказал Баки.
- 33-летний Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.
- Он забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.
- Нападающий покинул клуб в качестве свободного агента.
- С 12 июля футболист тренируется с «Рубином».
Источник: «Чемпионат»