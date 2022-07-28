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    В «Фенербахче» отреагировали на новость о возобновлении интереса к Дзюбе

    Член совета директоров «Фенербахче» Селахаттин Баки прокомментировал слухи о желании клуба после вылета из Лиги чемпионов вернуться к кандидатуре экс-форварда «Зенита» Артема Дзюбы.

    «Это неправда, что мы можем вернуться к варианту с подписанием Артeма Дзюбы, после вылета из Лиги Чемпионов. Его даже нет в нашем шорт-листе», – сказал Баки.

    • 33-летний Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.
    • Он забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.
    • Нападающий покинул клуб в качестве свободного агента.
    • С 12 июля футболист тренируется с «Рубином».

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    Источник: «Чемпионат»

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