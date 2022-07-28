В «Фенербахче» отреагировали на новость о возобновлении интереса к Дзюбе

Член совета директоров «Фенербахче» Селахаттин Баки прокомментировал слухи о желании клуба после вылета из Лиги чемпионов вернуться к кандидатуре экс-форварда «Зенита» Артема Дзюбы.

«Это неправда, что мы можем вернуться к варианту с подписанием Артeма Дзюбы, после вылета из Лиги Чемпионов. Его даже нет в нашем шорт-листе», – сказал Баки.