Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?
    Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?
    2 Тест: помните ли вы Евро-2012?
    Тест: помните ли вы Евро-2012?
    3 Тест: футболист или порноактер?
    Тест: футболист или порноактер?

    Де Хеа готов остаться в «Манчестер Юнайтед» до конца карьеры

    Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа высказался о своем будущем в клубе.

    «Остаться в «МЮ» до конца карьеры? Если это возможно, то я готов. Буду счастлив выступать здесь так долго, как захочет клуб.

    Мне очень комфортно, я счастлив. Надеюсь, до моего ухода команда выиграет какой-нибудь трофей.

    Играть за «Манчестер Юнайтед» – это честь и привилегия. Переход в этот клуб – одно из лучших событий моей жизни», – сказал 31-летний испанец.

    • Де Хеа перешел в «МЮ» в 2011 году.
    • За 11 сезонов он пропустил 529 голов в 487 матчах.
    • Голкипер выиграл с командой 7 трофеев.

    Новости по теме
    «Барселона» отказалась от подписания Роналду 1
    Роналду остается в Лиссабоне и ждет указаний от своего агента
    «Манчестер Юнайтед» заинтересован в возвращении Депая
    Источник: Daily Mail

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:36
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11