Де Хеа готов остаться в «Манчестер Юнайтед» до конца карьеры

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа высказался о своем будущем в клубе.
«Остаться в «МЮ» до конца карьеры? Если это возможно, то я готов. Буду счастлив выступать здесь так долго, как захочет клуб.
Мне очень комфортно, я счастлив. Надеюсь, до моего ухода команда выиграет какой-нибудь трофей.
Играть за «Манчестер Юнайтед» – это честь и привилегия. Переход в этот клуб – одно из лучших событий моей жизни», – сказал 31-летний испанец.
- Де Хеа перешел в «МЮ» в 2011 году.
- За 11 сезонов он пропустил 529 голов в 487 матчах.
- Голкипер выиграл с командой 7 трофеев.
Источник: Daily Mail