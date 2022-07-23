Де Хеа готов остаться в «Манчестер Юнайтед» до конца карьеры

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа высказался о своем будущем в клубе.

«Остаться в «МЮ» до конца карьеры? Если это возможно, то я готов. Буду счастлив выступать здесь так долго, как захочет клуб.

Мне очень комфортно, я счастлив. Надеюсь, до моего ухода команда выиграет какой-нибудь трофей.

Играть за «Манчестер Юнайтед» – это честь и привилегия. Переход в этот клуб – одно из лучших событий моей жизни», – сказал 31-летний испанец.