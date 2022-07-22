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Победитель Медиалиги 2Drots анонсировал громкий трансфер

22 июля 2022, 15:33
2

Создатели клуба 2Drots Евгений Бабенко и Никита Панасюк рассказали о планах по усилению команды.

– Дайте инсайд по усилению.

– Мы хороший трансфер провернули. Мы его объявим в ближайшее время. Это громкий трансфер для медиафутбола.

– Ну, намекни.

– Это настолько громкий трансфер, что не надо намекать, просто дождитесь. Это будет красиво. В ближайшие дни мы готовим презентацию. Мы хотим представить красиво.

  • 2Drots – победитель первого розыгрыша Медийной футбольной лиги.
  • В чемпионском матче команда разгромила Basement со счетом 4:0.

Как понять Медиалигу и медиафутбол: кто это придумал, чем это отличается от привычного футбола, как разобраться в командах и местных звездах

Источник: «Спорт-Экспресс»
Медиафутбол
Комментарии (2)
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Беспонтий
1658494844
да куле думать и гадать юрий валентинович решил попрятать седину под обоями
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НикКин
1658501607
Цирк уехал а клоуны остались
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