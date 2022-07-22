Победитель Медиалиги 2Drots анонсировал громкий трансфер

да куле думать и гадать
юрий валентинович решил попрятать седину под обоями
Создатели клуба 2Drots Евгений Бабенко и Никита Панасюк рассказали о планах по усилению команды.
– Дайте инсайд по усилению.
– Мы хороший трансфер провернули. Мы его объявим в ближайшее время. Это громкий трансфер для медиафутбола.
– Ну, намекни.
– Это настолько громкий трансфер, что не надо намекать, просто дождитесь. Это будет красиво. В ближайшие дни мы готовим презентацию. Мы хотим представить красиво.
- 2Drots – победитель первого розыгрыша Медийной футбольной лиги.
- В чемпионском матче команда разгромила Basement со счетом 4:0.
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