Во время матча женского Евро на поле выбежал фанат с надписью «Остановите нефть» на футболке

В эти минуты проходит четвертьфинал женского Евро-2021 между Англией и Испанией. Встречу пришлось прервать во втором тайме.

На поле выбежал болельщик и планировал приклеить себя к штанге ворот (в руках был клей). На майке зрителя была надпись Just stop oil («Остановите нефть»). Молодого человека увели стюарды.

Всего матч был прерван на минуту.

Встреча проходит на стадионе «Брайтона».

Игру обслуживает француженка Стефани Фраппар, которая также работает и в мужском футболе.

Фото: Getty Images.