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Во время матча женского Евро на поле выбежал фанат с надписью «Остановите нефть» на футболке

В эти минуты проходит четвертьфинал женского Евро-2021 между Англией и Испанией. Встречу пришлось прервать во втором тайме.

На поле выбежал болельщик и планировал приклеить себя к штанге ворот (в руках был клей). На майке зрителя была надпись Just stop oil («Остановите нефть»). Молодого человека увели стюарды.

  • Всего матч был прерван на минуту.
  • Встреча проходит на стадионе «Брайтона».
  • Игру обслуживает француженка Стефани Фраппар, которая также работает и в мужском футболе.

Фото: Getty Images.

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Источник: Бомбардир.ру

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20.07.2022 23:47
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