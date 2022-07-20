Во время матча женского Евро на поле выбежал фанат с надписью «Остановите нефть» на футболке

В эти минуты проходит четвертьфинал женского Евро-2021 между Англией и Испанией. Встречу пришлось прервать во втором тайме.
На поле выбежал болельщик и планировал приклеить себя к штанге ворот (в руках был клей). На майке зрителя была надпись Just stop oil («Остановите нефть»). Молодого человека увели стюарды.
- Всего матч был прерван на минуту.
- Встреча проходит на стадионе «Брайтона».
- Игру обслуживает француженка Стефани Фраппар, которая также работает и в мужском футболе.
Фото: Getty Images.
Источник: Бомбардир.ру