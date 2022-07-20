Донецкие клубы будут играть в «Чемпионате Содружества» в России: «Возле «Донбасс Арены» постоянные «прилеты»

Президент Футбольного союза ДНР Павел Давыденко рассказал, где донецкие клубы будут проводить матчи объединенного чемпионата с командами Крыма, ЛНР, Херсона, Мелитополя, Абхазии и Южной Осетии.

– Понимание, как все будет происходить, у нас есть, но вопрос пока в стадии разработки. Предварительно от ДНР будут играть две команды. На сегодняшний день мы руководствуемся спортивным принципом – донецкий «Гвардеец» у нас в первенстве занял первое место и донецкий «Шахтер» – второе.

– Этот «Шахтер» – наследник украинского?

– Это старый воссозданный «Шахтер». Они себя позиционируют наследниками советской команды.

– Где будут играть донецкие команды?

– Первый сезон будет, думаю, на территории России. Где точно пройдут игры, будут решать организаторы турнира. В Донецке играть невозможно. Возле «Донбасс Арены» постоянные «прилеты». В 10 километрах линия фронта. Сейчас нет даже как такового тренировочного процесса.

– В каком состоянии сейчас «Донбасс Арена»?

– В хорошем состоянии. Требует ремонта и больших вложений, но все коммуникации целы, поле живо. Мы следили за стадионом все это время.