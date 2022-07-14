Роналду откажет саудовскому клубу, предложившему 250 миллионов (ESPN)

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду пока не планирует играть в Азии.

Выгодное предложение от неназванного клуба из Саудовской Аравии 37-летнего футболиста не заинтересовало.

Португальцу были готовы заплатить 250 миллионов евро за два года. Однако его приоритет – переход в команду, которая участвует в Лиге чемпионов.