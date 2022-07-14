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Роналду откажет саудовскому клубу, предложившему 250 миллионов (ESPN)

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду пока не планирует играть в Азии.

Выгодное предложение от неназванного клуба из Саудовской Аравии 37-летнего футболиста не заинтересовало.

Португальцу были готовы заплатить 250 миллионов евро за два года. Однако его приоритет – переход в команду, которая участвует в Лиге чемпионов.

  • Роналду забил 24 гола и сделал 3 ассиста в 38 матчах за «МЮ» после возвращения в августе 2021 года.
  • Контракт форварда с клубом истекает следующим летом.
  • Он не поехал на сбор «Юнайтед» в Таиланде.

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Источник: ESPN

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Сегодня, 21:21
Комментарии6
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    Рейтинг: +3635

    Enter2006 2 минуты назад

    Это сразу было понятно. Какая нах Саудовская Аравия? У него и без этого предложения денег хоть жопой ешь. Он хочет поиграть для себя, для души уже, но в европейском ТОП клубе. Может лет в 40 и в Аравию но очень вряд ли ))

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    Рейтинг: +16379

    Cleaner 1 час назад

    Роналду по прежнему считает себя МЕГАЗВЕЗДОЙ. Но на самом деле он уже старпер, которого болельщики потихоньку начинают уже жалеть. Нужно соглашаться на дембельский аккорд в ЭМИРАТАХ, а не становиться объектом насмешек в Европе.

    Криштиану, уйди вовремя, чтобы тебя помнили Великим, а не Смешным и Жалким!

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    Рейтинг: +1836

    Bozigit 1 час назад

    Хотя можно было уже на пенсию, тем более с такими пенсионными отчислениями)

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    Рейтинг: +1836

    Bozigit 1 час назад

    Боец! Еще хочет поиграть на высоком уровне!

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    Рейтинг: +16379

    Cleaner > Bozigit 1 час назад

    Отыграл. Против природы не попрешь...

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    Рейтинг: +11922

    DeStar > Cleaner 22 минуты назад

    ну когда за сезон положит всего-то 10 голов каких, тогда так можно будет сказать. Пока это все ок)

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