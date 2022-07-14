Роналду откажет саудовскому клубу, предложившему 250 миллионов (ESPN)

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду пока не планирует играть в Азии.
Выгодное предложение от неназванного клуба из Саудовской Аравии 37-летнего футболиста не заинтересовало.
Португальцу были готовы заплатить 250 миллионов евро за два года. Однако его приоритет – переход в команду, которая участвует в Лиге чемпионов.
- Роналду забил 24 гола и сделал 3 ассиста в 38 матчах за «МЮ» после возвращения в августе 2021 года.
- Контракт форварда с клубом истекает следующим летом.
- Он не поехал на сбор «Юнайтед» в Таиланде.
Источник: ESPN