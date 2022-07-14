Роналду получил 250-миллионное предложение из Саудовской Аравии (AS)

Нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. приглашают в Азию.

Неназванный клуб из Саудовской Аравии готов потратить на 37-летнего футболиста 300 миллионов евро.

В эту сумму входит трансфер португальца (30 млн), комиссионные агентам (20 млн) и зарплата игрока (250 млн за два года).