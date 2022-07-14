Роналду получил 250-миллионное предложение из Саудовской Аравии (AS)

Нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. приглашают в Азию.
Неназванный клуб из Саудовской Аравии готов потратить на 37-летнего футболиста 300 миллионов евро.
В эту сумму входит трансфер португальца (30 млн), комиссионные агентам (20 млн) и зарплата игрока (250 млн за два года).
- Роналду забил 24 гола и сделал 3 ассиста в 38 матчах за «МЮ» после возвращения в августе 2021 года.
- Контракт форварда с клубом истекает следующим летом.
- Он хочет сменить команду, поэтому не поехал на сбор «Юнайтед» в Таиланде.
Источник: AS