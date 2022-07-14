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Роналду получил 250-миллионное предложение из Саудовской Аравии (AS)

Нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. приглашают в Азию.

Неназванный клуб из Саудовской Аравии готов потратить на 37-летнего футболиста 300 миллионов евро.

В эту сумму входит трансфер португальца (30 млн), комиссионные агентам (20 млн) и зарплата игрока (250 млн за два года).

  • Роналду забил 24 гола и сделал 3 ассиста в 38 матчах за «МЮ» после возвращения в августе 2021 года.
  • Контракт форварда с клубом истекает следующим летом.
  • Он хочет сменить команду, поэтому не поехал на сбор «Юнайтед» в Таиланде.

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Источник: AS

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Комментарии7
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    Рейтинг: +2330

    andrej-lucevich 19 минут назад

    ему позарез нужна ЛЧ. поэтому арабы его не колышат

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    Рейтинг: +3629

    Enter2006 1 час назад

    "Tаити, Tаити… Не были мы ни в какой Таити! Нас и здесь неплохо кормят."

    1
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    Рейтинг: +10382

    "supermax" 2 часа назад

    250 мультов за два года? Нихера се... Так можно и о лиге чемпионов думать забыть... В 37 лет можно и подзаработать было б :D

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    Рейтинг: +4796

    Красногорск_Фан > "supermax" 1 час назад

    У него и так больше миллиарда. А 10 % на миллиард (положим если просто положить в банк на год) это уже 100 млн. Так что он и без саудитов ни кисло живет.

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    Рейтинг: +10382

    "supermax" > Красногорск_Фан 54 минуты назад

    ну за 2 года в 37 лет неслабо так предложили все-равно)) ...а так, конечно, да...вряд-ли Криш бедствует))

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    Рейтинг: +4796

    Красногорск_Фан > "supermax" 42 минуты назад

    Ну у них 90-е продолжаются... Помнишь когда новые русские хвастались друг перед другом своими покупками. И тут тоже - приколись чуваки я Роналду купил.

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    Рейтинг: +10382

    "supermax" > Красногорск_Фан 13 минут назад

    похоже на то)

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