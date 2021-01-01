Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: угадайте второе гражданство футболиста
Тест: угадайте второе гражданство футболиста
2 Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
3 Тест: угадай футболиста по уху!
Тест: угадай футболиста по уху!

Роналду готов пойти на понижение зарплаты ради выступления в ЛЧ (The Independent)

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду всерьез хочет сменить команду летом. Его желание – играть в Лиге чемпионов.

Ради этого Роналду готов пойти на значительное понижение зарплаты. Португалец был бы не против перейти в «ПСЖ», «Баварию» или «Челси».

  • Неоднократно сообщалось, что Роналду может покинуть «МЮ».
  • Роналду забил 24 гола и сделал 3 ассиста в 38 матчах за «МЮ» после возвращения в августе 2021 года.
  • Его контракт с клубом рассчитан до следующего лета.

Новости по теме
«Роналду среди арбитров». РФС назвал самого быстрого судью РПЛ 2
Роналду сфотографировался с футболистками сборной Португалии
В «Манчестер Юнайтед» не знают о планах Роналду (ESPN) 1
Источник: The Independent

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 23:18
Комментарии1
...
  • ...
    Рейтинг: +2579

    BlackMurder 9 минут назад

    В 37 лет, чел , ежай уже в млс

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11