Роналду готов пойти на понижение зарплаты ради выступления в ЛЧ (The Independent)

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду всерьез хочет сменить команду летом. Его желание – играть в Лиге чемпионов.
Ради этого Роналду готов пойти на значительное понижение зарплаты. Португалец был бы не против перейти в «ПСЖ», «Баварию» или «Челси».
- Неоднократно сообщалось, что Роналду может покинуть «МЮ».
- Роналду забил 24 гола и сделал 3 ассиста в 38 матчах за «МЮ» после возвращения в августе 2021 года.
- Его контракт с клубом рассчитан до следующего лета.
Источник: The Independent