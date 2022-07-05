Роналду готов пойти на понижение зарплаты ради выступления в ЛЧ (The Independent)

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду всерьез хочет сменить команду летом. Его желание – играть в Лиге чемпионов.

Ради этого Роналду готов пойти на значительное понижение зарплаты. Португалец был бы не против перейти в «ПСЖ», «Баварию» или «Челси».