«Этот звонок очень повлиял на него». Перес назвал причину срыва трансфера Мбаппе в «Реал»

Даже президент страны уговаривает футболиста остаться в клубе. Вот так в Европе государство не вмешивается в футбол.
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Президент «Реала» Флорентино Перес объяснил, что помешало переходу нападающего Килиана Мбаппе из «ПСЖ» в мадридский клуб.
«Он не предавал меня. Он предал свою мечту играть за «Реал». И это правда.
В августе 2021-го «ПСЖ» не хотел его продавать. Мы ждали целый год, а он продолжал говорить нам одно и то же.
Но потом ситуация изменилась за 15 дней из-за политического давления и экономического фактора.
Килиан сделал самый простой выбор, и в итоге его мечта поменялась. Он очень молод, мы все подвержены давлению, но молодежь особенно.
Звонок президента Франции [Макрона] очень повлиял на него, это абсолютно точно», – рассказал Перес.