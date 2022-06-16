«Этот звонок очень повлиял на него». Перес назвал причину срыва трансфера Мбаппе в «Реал»

Президент «Реала» Флорентино Перес объяснил, что помешало переходу нападающего Килиана Мбаппе из «ПСЖ» в мадридский клуб.

«Он не предавал меня. Он предал свою мечту играть за «Реал». И это правда.

В августе 2021-го «ПСЖ» не хотел его продавать. Мы ждали целый год, а он продолжал говорить нам одно и то же.

Но потом ситуация изменилась за 15 дней из-за политического давления и экономического фактора.

Килиан сделал самый простой выбор, и в итоге его мечта поменялась. Он очень молод, мы все подвержены давлению, но молодежь особенно.

Звонок президента Франции [Макрона] очень повлиял на него, это абсолютно точно», – рассказал Перес.