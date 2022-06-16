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«Этот звонок очень повлиял на него». Перес назвал причину срыва трансфера Мбаппе в «Реал»

Президент «Реала» Флорентино Перес объяснил, что помешало переходу нападающего Килиана Мбаппе из «ПСЖ» в мадридский клуб.

«Он не предавал меня. Он предал свою мечту играть за «Реал». И это правда.

В августе 2021-го «ПСЖ» не хотел его продавать. Мы ждали целый год, а он продолжал говорить нам одно и то же.

Но потом ситуация изменилась за 15 дней из-за политического давления и экономического фактора.

Килиан сделал самый простой выбор, и в итоге его мечта поменялась. Он очень молод, мы все подвержены давлению, но молодежь особенно.

Звонок президента Франции [Макрона] очень повлиял на него, это абсолютно точно», – рассказал Перес.

  • Мбаппе продлил контракт с «ПСЖ» до 2025 года.
  • Он стал самым высокооплачиваемым спортсменом в мире.
  • В прошедшем сезоне форвард забил 39 голов и сделал 26 ассистов в 46 матчах.

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Источник: Football Espana

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Комментарии3
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    Рейтинг: +11618

    BRO_football 1 час назад

    Даже президент страны уговаривает футболиста остаться в клубе. Вот так в Европе государство не вмешивается в футбол.
    Только представьте.. "Путин уговаривает Дзюбу остаться в Зените"

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    Рейтинг: +2038

    ItalianFootball > BRO_football 34 минуты назад

    Будет Дзюба уровня Мбаппе - позвонит)

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    Рейтинг: +11967

    ВетеR 3 часа назад

    Пересу нужно ещё раз поцеловать жопу Мпабе, а вдруг это повлияет и он передумает

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