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Керимов: «В списке «Фенербахче» Дзюба может быть четвертым или шестым»

Комментатор Эльвин Керимов оценил шансы экс-форварда «Зенита» Артема Дзюбы оказаться в «Фенербахче».

«Сейчас команду возглавил Жорже Жезуш, и клуб намерен взять в нападение звезду: Суареса, Сеферовича или Абубакара.

При этом Сеферовича хочет именно Жезус, потому что они работали вместе, а Суареса хочет руководство клуба – так пишут в Турции.

Думаю, что Дзюба может быть четвертым или шестым в этом списке», – сказал Керимов.

  • 33-летний Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.
  • Он забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.
  • Сейчас нападающий имеет статус свободного агента.

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Источник: «Чемпионат»

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