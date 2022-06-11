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  • Керимов: «В списке «Фенербахче» Дзюба может быть четвертым или шестым»

Керимов: «В списке «Фенербахче» Дзюба может быть четвертым или шестым»

11 июня 2022, 12:23
1

Комментатор Эльвин Керимов оценил шансы экс-форварда «Зенита» Артема Дзюбы оказаться в «Фенербахче».

«Сейчас команду возглавил Жорже Жезуш, и клуб намерен взять в нападение звезду: Суареса, Сеферовича или Абубакара.

При этом Сеферовича хочет именно Жезус, потому что они работали вместе, а Суареса хочет руководство клуба – так пишут в Турции.

Думаю, что Дзюба может быть четвертым или шестым в этом списке», – сказал Керимов.

  • 33-летний Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.
  • Он забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.
  • Сейчас нападающий имеет статус свободного агента.

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Источник: «Чемпионат»
Турция. Суперлига Фенербахче Дзюба Артем
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DOCTOR PENALTY
1654941678
6 ему очень подходит.
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