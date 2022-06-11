Керимов: «В списке «Фенербахче» Дзюба может быть четвертым или шестым»

Комментатор Эльвин Керимов оценил шансы экс-форварда «Зенита» Артема Дзюбы оказаться в «Фенербахче».
«Сейчас команду возглавил Жорже Жезуш, и клуб намерен взять в нападение звезду: Суареса, Сеферовича или Абубакара.
При этом Сеферовича хочет именно Жезус, потому что они работали вместе, а Суареса хочет руководство клуба – так пишут в Турции.
Думаю, что Дзюба может быть четвертым или шестым в этом списке», – сказал Керимов.
- 33-летний Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.
- Он забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.
- Сейчас нападающий имеет статус свободного агента.
Источник: «Чемпионат»