Месси: «Реал» не был лучшей командой в этом сезоне Лиги чемпионов»

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси высказался о победе «Реала» в Лиге чемпионов, вспомнив также поражение своей команды от мадридцев в 1/8 финала.

Парижане после домашней победы 1:0 проиграли на выезде 1:3, пропустив 3 гола за 17 минут.

«Реал» затем выбил «Челси» и «Манчестер Сити», а в финале взял верх над «Ливерпулем».

«Реал» убил нас. У «ПСЖ» были огромные амбиции в ЛЧ. Итоговый результат стал ударом для команды.

Я очень хорошо знаю «Реал». Много лет соревновался с ними. Поэтому я понимал – что-то подобное может произойти и они забьют гол из ничего, что автоматически поменяет игру.

Это случилось не только с нами, а со всеми соперниками «Реала» в плей-офф. Так что это не единичный случай.

Я хочу снова выиграть Лигу чемпионов, но мы видим, что не всегда в турнире побеждает лучшая команда.

При всем уважении к «Реалу» они не были лучшей командой в этом сезоне, но при этом всех обыграли», – сказал Месси.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?