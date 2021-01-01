Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: какой клуб дороже?
Тест: какой клуб дороже?
2 Тест: угадай футболиста по прическе
Тест: угадай футболиста по прическе
3 Тест: вы помните Евро-2016?
Тест: вы помните Евро-2016?

Месси: «Реал» не был лучшей командой в этом сезоне Лиги чемпионов»

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси высказался о победе «Реала» в Лиге чемпионов, вспомнив также поражение своей команды от мадридцев в 1/8 финала.

  • Парижане после домашней победы 1:0 проиграли на выезде 1:3, пропустив 3 гола за 17 минут.
  • «Реал» затем выбил «Челси» и «Манчестер Сити», а в финале взял верх над «Ливерпулем».

«Реал» убил нас. У «ПСЖ» были огромные амбиции в ЛЧ. Итоговый результат стал ударом для команды.

Я очень хорошо знаю «Реал». Много лет соревновался с ними. Поэтому я понимал – что-то подобное может произойти и они забьют гол из ничего, что автоматически поменяет игру.

Это случилось не только с нами, а со всеми соперниками «Реала» в плей-офф. Так что это не единичный случай.

Я хочу снова выиграть Лигу чемпионов, но мы видим, что не всегда в турнире побеждает лучшая команда.

При всем уважении к «Реалу» они не были лучшей командой в этом сезоне, но при этом всех обыграли», – сказал Месси.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

Новости по теме
Месси: «Коронавирус серьезно ударил по мне. Были осложнения, пострадали легкие»
Месси: «Левандовски не был лучшим футболистом мира в 2021 году. Мне не интересно, что он говорил» 7
Месси: «Бензема должен получить «Золотой мяч». Никаких сомнений» 7
Источник: TyC Sports

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 21:12
Комментарии9
...
  • ...
    Рейтинг: +11822

    DeStar 15 минут назад

    ну, бывает)

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +120

    гууд 25 минут назад

    Французское вино забродило...

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +22839

    DOCTOR PENALTY 37 минут назад

    Клиника.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1976

    almanev 51 минуту назад

    Да, бывает дурак залетает и команда, играющая хуже, побеждает. Но невозможно пройти подряд ПСЖ, Челси, Сити и Ливерпуль, если ты хуже. Да и вообще, у кого кубок, тот и сильнее.

    2
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1926

    LOKOfanatik19 1 час назад

    ДА и вообще, если выиграл значит ты лучше... иначе обесценивается победа.

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1926

    LOKOfanatik19 1 час назад

    Если реал обыграл соперников, значит он был лучше, в обороне или реализации... владение мячом уже никому не нужно, это блювотина достала всех еще когда Барса владела мячом 80 минут и умудрялась проигрывать.

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +2555

    BlackMurder 1 час назад

    Нууу, так то реал взял лч, значит лучший в Европе) но поплакать дедуль можешь

    2
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +443

    Illars 1 час назад

    а Месси получил прошлый ЗМ, будучи лучшим игроком?)

    4
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +13774

    Fusballer 1 час назад

    Плач, Меся, плач, получишь золотой мяч)))

    2
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11