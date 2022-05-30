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  • Месси: «Реал» не был лучшей командой в этом сезоне Лиги чемпионов»

Месси: «Реал» не был лучшей командой в этом сезоне Лиги чемпионов»

30 мая 2022, 21:12
15

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси высказался о победе «Реала» в Лиге чемпионов, вспомнив также поражение своей команды от мадридцев в 1/8 финала.

  • Парижане после домашней победы 1:0 проиграли на выезде 1:3, пропустив 3 гола за 17 минут.
  • «Реал» затем выбил «Челси» и «Манчестер Сити», а в финале взял верх над «Ливерпулем».

«Реал» убил нас. У «ПСЖ» были огромные амбиции в ЛЧ. Итоговый результат стал ударом для команды.

Я очень хорошо знаю «Реал». Много лет соревновался с ними. Поэтому я понимал – что-то подобное может произойти и они забьют гол из ничего, что автоматически поменяет игру.

Это случилось не только с нами, а со всеми соперниками «Реала» в плей-офф. Так что это не единичный случай.

Я хочу снова выиграть Лигу чемпионов, но мы видим, что не всегда в турнире побеждает лучшая команда.

При всем уважении к «Реалу» они не были лучшей командой в этом сезоне, но при этом всех обыграли», – сказал Месси.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: TyC Sports
Лига чемпионов Реал ПСЖ Месси Лионель
Комментарии (15)
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Fusballer
1653935309
Плач, Меся, плач, получишь золотой мяч)))
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Illars
1653935495
а Месси получил прошлый ЗМ, будучи лучшим игроком?)
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BlackMurder
1653935498
Нууу, так то реал взял лч, значит лучший в Европе) но поплакать дедуль можешь
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LOKOfanatik19
1653937595
Если реал обыграл соперников, значит он был лучше, в обороне или реализации... владение мячом уже никому не нужно, это блювотина достала всех еще когда Барса владела мячом 80 минут и умудрялась проигрывать.
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LOKOfanatik19
1653938016
ДА и вообще, если выиграл значит ты лучше... иначе обесценивается победа.
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almanev
1653939077
Да, бывает дурак залетает и команда, играющая хуже, побеждает. Но невозможно пройти подряд ПСЖ, Челси, Сити и Ливерпуль, если ты хуже. Да и вообще, у кого кубок, тот и сильнее.
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гууд
1653940644
Французское вино забродило...
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Psih86
1653943579
Проиграть можно случайно, а выиграть такой турнир как ЛЧ случайно нельзя. Обыграв при этом лучшие клубы Мира. Как бы я или ещё кто-то не любили Реал, но они заслужили Победу в этом году.
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ololoshaOLOLOEV
1653958986
Этот бы Мася разнес бы этот среал в пух и прав, скажем Барселоной Гвардиолы 2008-2011. 6-2, 5-0 изи
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ItalianFootball
1653981014
Видимо лучший определяется по какой-то личной шкале Месси, а не по результату.
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