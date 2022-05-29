40 тысяч фанатов «Ливерпуля» хотели прорваться на финал Лиги чемпионов без билетов

Стало известно, по какой причине был отложен финал Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом».

Как пишет испанская газета El País, на игру пытались прорваться 40 тысяч болельщиков английской команды. Билетов при этом у них не было. Они хотели пройти на матч вместе с теми 20 тысячами фанатов «Ливерпуля», которые купили билеты.

Многим безбилетным болельщикам удалось прорваться на игру. Во время матча их разыскивала полиция.

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