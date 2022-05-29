Клопп проиграл третий финал Лиги чемпионов

«Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов уступил «Реалу» (0:1). Для главного тренера Юргена Клоппа это третье поражение в финале главного еврокубка.

В 2018 году Клопп с «Ливерпулем» проиграл «Реалу», а в 2013 году с «Боруссией» Д уступил на «Уэмбли» «Баварии».

Есть у Клоппа и победный финал ЛЧ – в 2019 году против «Тоттенхэма».

В этом сезоне «Ливерпуль» выиграл Кубок Англии и Кубок английской лиги.

Клопп тренирует «Ливерпуль» с 2015 года.

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