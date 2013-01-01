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Клопп проиграл третий финал Лиги чемпионов

«Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов уступил «Реалу» (0:1). Для главного тренера Юргена Клоппа это третье поражение в финале главного еврокубка.

В 2018 году Клопп с «Ливерпулем» проиграл «Реалу», а в 2013 году с «Боруссией» Д уступил на «Уэмбли» «Баварии».

  • Есть у Клоппа и победный финал ЛЧ – в 2019 году против «Тоттенхэма».
  • В этом сезоне «Ливерпуль» выиграл Кубок Англии и Кубок английской лиги.
  • Клопп тренирует «Ливерпуль» с 2015 года.

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Источник: Бомбардир.ру

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Комментарии3
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    Рейтинг: +13678

    Fusballer 1 час назад

    Неудачник!

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    Рейтинг: +461

    borusse > Fusballer 1 час назад

    статья не про Спартак

    1
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  • ...
    Рейтинг: +80

    NET VOINE 2 часа назад

    Бывае. Многие даже до финала не могут дойти

    0
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