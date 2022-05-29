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Клопп проиграл третий финал Лиги чемпионов

29 мая 2022, 02:27
9

«Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов уступил «Реалу» (0:1). Для главного тренера Юргена Клоппа это третье поражение в финале главного еврокубка.

В 2018 году Клопп с «Ливерпулем» проиграл «Реалу», а в 2013 году с «Боруссией» Д уступил на «Уэмбли» «Баварии».

  • Есть у Клоппа и победный финал ЛЧ – в 2019 году против «Тоттенхэма».
  • В этом сезоне «Ливерпуль» выиграл Кубок Англии и Кубок английской лиги.
  • Клопп тренирует «Ливерпуль» с 2015 года.

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Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Англия. Премьер-лига Ливерпуль Клопп Юрген
Комментарии (9)
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Fusballer
1653782105
Неудачник!
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talgatnurzhanov2006
1653796778
А как же квадрупл?
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ALEXMAN888
1653798746
Так он же Украине матч посвящал. Вот и тут получил!
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Томик
1653802282
Ибо нехер бросаться популистскими в данный момент фразами. Был КЛОПП, а стал дурачок. Вот кто их за язык тянет? Посвяти маме своей, городу родному... Неужели некому больше?
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zigbert
1653807681
Будут у него еще и победы в ЛЧ.
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