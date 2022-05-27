Клопп: «Перенос финала ЛЧ из Санкт-Петербурга – это посыл России. Этот матч будет для Украины»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал перенос финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж. Решение было принято несколько месяцев назад.

«Я рад, что эта игра состоится, на это есть тысяча причин. Финал состоится, но не в Санкт-Петербурге. Именно такой посыл должна была получить Россия.

Жизнь продолжается, хотя еe пытаются разрушить. Этот финал будет для людей Украины», – сказал Клопп.

Матч «Ливерпуль» – «Реал» состоится завтра, 28 мая, в Париже.

«Ливерпуль» выигрывал Лигу чемпионов 3 года назад.

«Реал» не брал Лигу чемпионов с 2018 года.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?