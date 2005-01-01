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Клопп: «Перенос финала ЛЧ из Санкт-Петербурга – это посыл России. Этот матч будет для Украины»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал перенос финала Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж. Решение было принято несколько месяцев назад.

«Я рад, что эта игра состоится, на это есть тысяча причин. Финал состоится, но не в Санкт-Петербурге. Именно такой посыл должна была получить Россия.

Жизнь продолжается, хотя еe пытаются разрушить. Этот финал будет для людей Украины», – сказал Клопп.

  • Матч «Ливерпуль»«Реал» состоится завтра, 28 мая, в Париже.
  • «Ливерпуль» выигрывал Лигу чемпионов 3 года назад.
  • «Реал» не брал Лигу чемпионов с 2018 года.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: «Чемпионат»

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