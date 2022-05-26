Власти Португалии разрешили Абрамовичу продать «Челси»

Роман Абрамович получил одобрение от Португалии на сделку по продаже «Челси».

«Два компетентных национальных органа – министерство иностранных дел и министерство финансов – дали зеленый свет запросу, полученному от Романа Абрамовича, на отказ от прав по гуманитарным соображениям, что позволяет заключить сделку.

Разрешение Португалии вытекает из гарантии, данной британскими властями, что выручка от продажи будет использована в гуманитарных целях и не принесет прямой или косвенной выгоды владельцу клуба, который находится в санкционном списке Евросоюза. Национальная позиция согласована с Европейской комиссией», – говорится в заявлении португальского МИД.

Абрамович имеет гражданство Португалии.

Новым владельцем «Челси» станет американец Тодд Боли и его партнеры.

Общая сумма сделки – 4,25 миллиарда фунтов. Из них 2,5 миллиарда пойдут на благотворительность, 1,75 – инвестиции в развитие проекта.

Россиянин владел клубом с 2003 года.

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