Вратарь «Локомотива» Гилерме подвел итоги сезона. Команда финишировала в РПЛ шестой.

– Шестое место при постоянных переменах в «Локомотиве» – это максимум, которого можно было добиться?

– У нас был очень тяжeлый сезон. Менялись не только игроки, но и руководство, тренеры, философия, схемы. Конечно, нужно время. Естественно, это не наше место. В последние годы мы всегда были в первой тройке. Надеюсь и уверен, что в следующем сезоне будет по-другому.

В последнем туре РПЛ «Локомотив» победил «Крылья Советов» (1:0).

Гилерме играет в «Локомотиве» 15 лет.

С тех пор он брал с командой РПЛ, Кубок России.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?