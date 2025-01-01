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Гилерме – о шестом месте «Локомотива»: «В следующем сезоне будет по-другому»

Вратарь «Локомотива» Гилерме подвел итоги сезона. Команда финишировала в РПЛ шестой.

– Шестое место при постоянных переменах в «Локомотиве» – это максимум, которого можно было добиться?

– У нас был очень тяжeлый сезон. Менялись не только игроки, но и руководство, тренеры, философия, схемы. Конечно, нужно время. Естественно, это не наше место. В последние годы мы всегда были в первой тройке. Надеюсь и уверен, что в следующем сезоне будет по-другому.

  • В последнем туре РПЛ «Локомотив» победил «Крылья Советов» (1:0).
  • Гилерме играет в «Локомотиве» 15 лет.
  • С тех пор он брал с командой РПЛ, Кубок России.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: Metaratings

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Комментарии1
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    Рейтинг: +1193

    Artemka444 21 минуту назад

    Будут ещё ниже, но не ниже Спартака!!!

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