Мбаппе – лучший дриблер сезона Лиги 1. Месси не попал в топ-5

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе в минувшем сезоне Лиги 1 сделал 111 успешных обводок. Это лучший показатель в турнире.
В тройку также попали Софья Буфал из «Анжера» (90 обводок) и Лукас Пакета из «Лиона» (81).
Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси занял седьмое место (64 обводки).
- Мбаппе накануне продлил контракт с «ПСЖ» до 2025 года.
- Месси перешел в «ПСЖ» летом из «Барселоны».
- «ПСЖ» досрочно выиграл сезон Лиги 1.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?
Источник: «Чемпионат»