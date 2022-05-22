Мбаппе – лучший дриблер сезона Лиги 1. Месси не попал в топ-5

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе в минувшем сезоне Лиги 1 сделал 111 успешных обводок. Это лучший показатель в турнире.

В тройку также попали Софья Буфал из «Анжера» (90 обводок) и Лукас Пакета из «Лиона» (81).

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси занял седьмое место (64 обводки).

Мбаппе накануне продлил контракт с «ПСЖ» до 2025 года.

Месси перешел в «ПСЖ» летом из «Барселоны».

«ПСЖ» досрочно выиграл сезон Лиги 1.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?