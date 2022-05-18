«Спартак» отметит столетие с фанатами в июне. Празднование продлится больше недели

«Спартак» планирует отпраздновать столетие с болельщиками по окончании сезона.
«Спартак» все же планирует отметить свое столетие вместе с болельщиками. Празднования намечены на первую половину июня и продлятся больше недели.
Официальные подробности от клуба последуют в ближайшие дни», – сообщил источник.
- 100 лет «Спартаку» исполнилось этой весной.
- Команда идет в РПЛ 10-й.
- 29 мая «Спартак» сыграет в финале Кубка России против «Динамо».
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Источник: телеграм-канал «Мутко против»