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«Спартак» отметит столетие с фанатами в июне. Празднование продлится больше недели

«Спартак» планирует отпраздновать столетие с болельщиками по окончании сезона.

«Спартак» все же планирует отметить свое столетие вместе с болельщиками. Празднования намечены на первую половину июня и продлятся больше недели.

Официальные подробности от клуба последуют в ближайшие дни», – сообщил источник.

  • 100 лет «Спартаку» исполнилось этой весной.
  • Команда идет в РПЛ 10-й.
  • 29 мая «Спартак» сыграет в финале Кубка России против «Динамо».

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: телеграм-канал «Мутко против»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +7341

    vladik12 45 минут назад

    Вот это пьянка будет.

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