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«Айнтрахту» не разрешили привезти орла на финал Лиги Европы. Это талисман клуба

Орел Атилла не сможет присутствовать на финальном матче Лиги Европы между «Айнтрахтом» и «Рейнджерс».

Немецкий клуб хотел взять на игру свой талисман, однако получил отказ от испанских властей.

Согласно законодательству, при ввозе животных или птиц требуется 15-дневный карантин.

С 2006 года орел Атилла трижды пролетал над стадионом перед финалами Кубка Германии, в которых участвовал «Айнтрахт».

  • Решающий матч ЛЕ состоится в среду, 18 мая, в 22:00 мск.
  • Место проведения – стадион «Рамон Санчес Писхуан» (Севилья).

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: Cope

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