Не у нас всё идёт к другому, больше двух не собираться, только полицаи стадом могут ходить....
Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев выступил против введения Fan ID на российских стадионах.
«Я против, чтобы Fan ID был внедрен на российские стадионы. Во-первых, клубы страдают финансово. Было ограниченное посещение зрителей во время коронавируса, сейчас Fan ID. Как выживать клубам? Это одна из статей дохода клубов.
Нужно помогать клубам. Тем более в сегодняшней ситуации, когда мы изолированы от всего европейского футбола. Будем надеяться, на год. Полные стадионы — вот к чему нужно стремиться», — заявил Газзаев.
- Закон о Fan ID вступит в силу с 1 июня.
- Госдума приняла закон в декабре.
- Система будет подобна той, которая использовалась на ЧМ-2018.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?