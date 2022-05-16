Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев выступил против введения Fan ID на российских стадионах.

«Я против, чтобы Fan ID был внедрен на российские стадионы. Во-первых, клубы страдают финансово. Было ограниченное посещение зрителей во время коронавируса, сейчас Fan ID. Как выживать клубам? Это одна из статей дохода клубов.

Нужно помогать клубам. Тем более в сегодняшней ситуации, когда мы изолированы от всего европейского футбола. Будем надеяться, на год. Полные стадионы — вот к чему нужно стремиться», — заявил Газзаев.

Закон о Fan ID вступит в силу с 1 июня.

Госдума приняла закон в декабре.

Система будет подобна той, которая использовалась на ЧМ-2018.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?