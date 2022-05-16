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Газзаев против Fan ID: «Как выживать клубам? Полные стадионы – вот к чему нужно стремиться»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев выступил против введения Fan ID на российских стадионах.

«Я против, чтобы Fan ID был внедрен на российские стадионы. Во-первых, клубы страдают финансово. Было ограниченное посещение зрителей во время коронавируса, сейчас Fan ID. Как выживать клубам? Это одна из статей дохода клубов.

Нужно помогать клубам. Тем более в сегодняшней ситуации, когда мы изолированы от всего европейского футбола. Будем надеяться, на год. Полные стадионы — вот к чему нужно стремиться», — заявил Газзаев.

  • Закон о Fan ID вступит в силу с 1 июня.
  • Госдума приняла закон в декабре.
  • Система будет подобна той, которая использовалась на ЧМ-2018.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: Sport24

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Комментарии2
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    Рейтинг: +64133

    portero 24 минуты назад

    Не у нас всё идёт к другому, больше двух не собираться, только полицаи стадом могут ходить....

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    Рейтинг: +3008

    Enter2006 56 минут назад

    Надо же, мозг включили?

    1
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