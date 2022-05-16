Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев выступил против введения Fan ID на российских стадионах.
«Я против, чтобы Fan ID был внедрен на российские стадионы. Во-первых, клубы страдают финансово. Было ограниченное посещение зрителей во время коронавируса, сейчас Fan ID. Как выживать клубам? Это одна из статей дохода клубов.
Нужно помогать клубам. Тем более в сегодняшней ситуации, когда мы изолированы от всего европейского футбола. Будем надеяться, на год. Полные стадионы — вот к чему нужно стремиться», — заявил Газзаев.
- Закон о Fan ID вступит в силу с 1 июня.
- Госдума приняла закон в декабре.
- Система будет подобна той, которая использовалась на ЧМ-2018.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?
Источник: Sport24