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АПЛ. «Манчестер Сити» ушел с 0:2 в матче с «Вест Хэмом» и укрепился на 1-м месте

«Манчестер Сити» в 37-м туре чемпионата Англии сыграл вничью с «Вест Хэмом». Манчестерцы по ходу встречи уступали в два мяча.

Команда Хосепа Гвардиолы лидирует с 90 очками. Ей осталось провести один матч. Идущий на втором месте «Ливерпуль» имеет 86 баллов, у него в запасе две игры.

«Вест Хэм» идет в зоне еврокубков.

Англия. АПЛ. 37-й тур

Вест Хэм – Манчестер Сити – 2:2 (2:0)

Голы: 1:0 – Боуэн, 24; 2:0 – Боуэн, 45; 2:1 – Грилиш, 49; 2:2 – Коуфал, 69 (в свои ворота).

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Источник: Бомбардир.ру

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Комментарии4
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    Рейтинг: +64035

    portero 59 минут назад

    И пенку опять запороли...

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    Рейтинг: +7081

    серега кашин 1 час назад

    мс чемпион, браво

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    Рейтинг: +13615

    Skull_Boy 1 час назад

    2 ошибки укропа с Реалом и 2 гола, тут 2 ошибки и опять 2 гола

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    Рейтинг: +360

    lipatov32 > Skull_Boy 1 час назад

    Там ещё и вратарь дырявый в добавок!!!

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