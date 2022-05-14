Левандовски седьмой раз стал лучшим бомбардиром сезона Бундеслиги. Это рекорд

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски стал лучшим бомбардиром сезона Бундеслиги. Поляк забил 35 голов в завершившейся кампании.

Для Левандовски это седьмой сезон Бундеслиги со званием лучшего бомбардира. Это повторение рекорда Герда Мюллера.

Контракт Левандовски действует еще год.

Поляк выступает за «Баварию» с 2014 года.

В этом сезоне он забил 50 голов и сделал 7 ассистов в 46 матчах всех турниров.

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