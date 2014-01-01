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Левандовски седьмой раз стал лучшим бомбардиром сезона Бундеслиги. Это рекорд

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски стал лучшим бомбардиром сезона Бундеслиги. Поляк забил 35 голов в завершившейся кампании.

Для Левандовски это седьмой сезон Бундеслиги со званием лучшего бомбардира. Это повторение рекорда Герда Мюллера.

  • Контракт Левандовски действует еще год.
  • Поляк выступает за «Баварию» с 2014 года.
  • В этом сезоне он забил 50 голов и сделал 7 ассистов в 46 матчах всех турниров.

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?

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Источник: Бомбардир.ру

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