Салах травмировался в матче с «Челси». До финала ЛЧ – две недели

Пусть уж подлечат, Реал то своих поберегёт для финала, а Ливер имеет шанец и там и там продуть....
В эти минуты проходит финал Кубка Англии между «Челси» и «Ливерпулем». У гостей на 33-й минуте вынужденно был заменен форвард Мохамед Салах.
Травмированного египтянина заменил Диогу Жота.
- Салах ушел с поля при 0:0.
- Форвард – лучший бомбардир сезона АПЛ.
- Через 2 недели «Ливерпуль» сыграет в финале Лиги чемпионов против «Реала».
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?
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