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Салах травмировался в матче с «Челси». До финала ЛЧ – две недели

В эти минуты проходит финал Кубка Англии между «Челси» и «Ливерпулем». У гостей на 33-й минуте вынужденно был заменен форвард Мохамед Салах.

Травмированного египтянина заменил Диогу Жота.

  • Салах ушел с поля при 0:0.
  • Форвард – лучший бомбардир сезона АПЛ.
  • Через 2 недели «Ливерпуль» сыграет в финале Лиги чемпионов против «Реала».

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

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Источник: Бомбардир.ру

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Комментарии1
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    Рейтинг: +63987

    portero 13 минут назад

    Пусть уж подлечат, Реал то своих поберегёт для финала, а Ливер имеет шанец и там и там продуть....

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