Салах травмировался в матче с «Челси». До финала ЛЧ – две недели

В эти минуты проходит финал Кубка Англии между «Челси» и «Ливерпулем». У гостей на 33-й минуте вынужденно был заменен форвард Мохамед Салах.

Травмированного египтянина заменил Диогу Жота.

Салах ушел с поля при 0:0.

Форвард – лучший бомбардир сезона АПЛ.

Через 2 недели «Ливерпуль» сыграет в финале Лиги чемпионов против «Реала».

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?