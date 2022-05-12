«Челси» объявил о заключении спонсорского контракта c криптовалютной компанией

Компания Amber Group стала официальным партнером «Челси».
Со следующего сезона на форме мужской и женской команды появится логотип WhaleFin – платформы для торговли и инвестирования в цифровые активы.
По условиям сделки, клуб будет зарабатывать около 20 миллионов фунтов в год.
- Amber Group – криптовалютная компания из Гонконга.
- У «Челси» в ближайшее время сменится владелец – Роман Абрамович продаст клуб группе бизнесменов во главе с Тоддом Боли.
- Команда идет на 3-м месте в таблице АПЛ.
Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?
Источник: сайт «Челси»