«Челси» объявил о заключении спонсорского контракта c криптовалютной компанией

Компания Amber Group стала официальным партнером «Челси».

Со следующего сезона на форме мужской и женской команды появится логотип WhaleFin – платформы для торговли и инвестирования в цифровые активы.

По условиям сделки, клуб будет зарабатывать около 20 миллионов фунтов в год.

Amber Group – криптовалютная компания из Гонконга.

У «Челси» в ближайшее время сменится владелец – Роман Абрамович продаст клуб группе бизнесменов во главе с Тоддом Боли.

Команда идет на 3-м месте в таблице АПЛ.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?