Кубок Италии. «Интер» в дополнительное время победил «Ювентус» и впервые за 11 лет взял трофей

«Интер» в финале Кубка Италии переиграл «Ювентус» в Риме. Командам понадобилось дополнительное время.

В дополнительное время дубль у «Интера» оформил полузащитник Иван Перишич.

На 104-й минуте красную карточку за неспортивное поведение получил главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри.

«Интер» взял Кубок Италии впервые за 11 лет.

Италия. Кубок. Финал

Ювентус – Интер – 2:4 (0:1; 2:1; 0:2)

Голы: 0:1 – Барелла, 7; 1:1 – Сандро, 50; 2:1 – Влахович, 52; 2:2 – Чалханоглу, 80 (с пенальти); 2:3 – Перишич, 98 (с пенальти); 2:4 – Перишич, 102.

Результаты Кубка Италии

Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?