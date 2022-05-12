Кубок Италии. «Интер» в дополнительное время победил «Ювентус» и впервые за 11 лет взял трофей

«Интер» в финале Кубка Италии переиграл «Ювентус» в Риме. Командам понадобилось дополнительное время.
В дополнительное время дубль у «Интера» оформил полузащитник Иван Перишич.
На 104-й минуте красную карточку за неспортивное поведение получил главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри.
«Интер» взял Кубок Италии впервые за 11 лет.
Италия. Кубок. Финал
Ювентус – Интер – 2:4 (0:1; 2:1; 0:2)
Голы: 0:1 – Барелла, 7; 1:1 – Сандро, 50; 2:1 – Влахович, 52; 2:2 – Чалханоглу, 80 (с пенальти); 2:3 – Перишич, 98 (с пенальти); 2:4 – Перишич, 102.
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?
Источник: Бомбардир.ру