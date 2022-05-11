Тен Хаг перед уходом в «МЮ» вновь стал чемпионом с «Аяксом». Это 36-й титул для амстердамцев

«Аякс» официально оформил чемпионский титул в Нидерландах. Это 36-е чемпионство для амстердамцев (рекорд).
Главный тренер Эрик тен Хаг взял с «Аяксом» третье чемпионство. По окончании сезона он возглавит «Манчестер Юнайтед».
- Это 3-й подряд титул для «Аякса».
- В отличие от «Аякса», «МЮ» в следующем сезоне Лиги чемпионов не сыграет.
- 2-м в сезоне Эредивизие станет ПСВ.
Что было раньше: Атлетико в финале, открытие телеграма, победа Интера или выход «Пиратов Карибского моря»?
Источник: твиттер «Аякса»