Широков: «Восьмая строчка – мощнейший импульс для «Спартака»

Бывший футболист «Спартака» Роман Широков прокомментировал победу над московской команды над «Уралом» (3:1).

«Спартак» – молодцы! Не вижу ничего удивительного в том, что они смогли выиграть без Жиго и Джикии с Кофрие в роли одного из трех центральных. Он же при трех играл. Не назвал бы эту победу долгожданной, она более уверенная. И без этого эмоциональная составляющая неплохая была у «Спартака».

Они понимают: остался лишь один шанс что-то выиграть в этом году. Восьмая строчка – мощнейший импульс для команды! Им какая разница? За это же медали не дают? Самое важное – Кубок, что для «Спартака», что для «Динамо», – сказал Широков.

Победу «Спартаку» принесли дубль Шамара Николсона и гол Виктора Мозеса.

Московский клуб поднялся на 8-е место в РПЛ.

«Спартак» сыграет с «Енисеем» в полуфинале Кубка России 11 мая.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?