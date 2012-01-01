Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
2 Тест: помните ли вы Евро-2012?
Тест: помните ли вы Евро-2012?
3 Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?

Широков: «Восьмая строчка – мощнейший импульс для «Спартака»

Бывший футболист «Спартака» Роман Широков прокомментировал победу над московской команды над «Уралом» (3:1).

«Спартак» – молодцы! Не вижу ничего удивительного в том, что они смогли выиграть без Жиго и Джикии с Кофрие в роли одного из трех центральных. Он же при трех играл. Не назвал бы эту победу долгожданной, она более уверенная. И без этого эмоциональная составляющая неплохая была у «Спартака».

Они понимают: остался лишь один шанс что-то выиграть в этом году. Восьмая строчка – мощнейший импульс для команды! Им какая разница? За это же медали не дают? Самое важное – Кубок, что для «Спартака», что для «Динамо», – сказал Широков.

  • Победу «Спартаку» принесли дубль Шамара Николсона и гол Виктора Мозеса.
  • Московский клуб поднялся на 8-е место в РПЛ.
  • «Спартак» сыграет с «Енисеем» в полуфинале Кубка России 11 мая.

Что было раньше: победа «Реала», Евровидение, Windows 10 или Apple Watch?

Новости по теме
Мостовой: «Две победы «Спартака» подряд! Уверенность у команды появляется» 2
Ваноли – после победы над «Уралом»: «Благодарен футболистам за игру» 2
РПЛ. «Спартак» на выезде победил «Урал» благодаря дублю Николсона 28
Источник: «Чемпионат»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 17:51
Комментарии5
...
  • ...
    Рейтинг: +10623

    knikos 28 минут назад

    Так я и не понял , Рома то ли похвалил , то ли потроллил ...

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +11374

    Вомбат > knikos 22 минуты назад

    Рома - умный и ехидный негодяй. Жаль, что он не добавил про возможность для Спартака занять по итогам чемпионата вообще аж цельное седьмое место. Тогда у вас вряд ли остались бы вопросы.

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +14798

    ilichkadr > knikos 19 минут назад

    Похвалил, но Ахмат опустил Спартак на девятую строчку. Надеюсь, что Зенит с Ростовом отправят его на законное место.
    P.S. Лишь выигранный кубок может смахнуть скупую мужскую слезу у ветеранов.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +17300

    Persona_non_Grata 52 минуты назад

    Я бы заголовок сделал - "Самое важное – Кубок", но бомбардир - он же провокатор !!!

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +6003

    порт 1 час назад

    Не, ну можно и дать медальку, шоколадную.

    1
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11