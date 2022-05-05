Лига Европы. «РБ Лейпциг» Тедеско вылетел от «Рейнджерс», «Айнтрахт» прошел «Вест Хэм»

Завершились ответные полуфинальные матчи Лиги Европы.

«РБ Лейпциг» после домашней победы над «Рейнджерс» (1:0) проиграл в гостях со счетом 1:3 и выбыл из турнира.

«Вест Хэм» во второй раз уступил «Айнтрахту» и также вылетел из ЛЕ.

Лига Европы. 1/2 финала. Ответные матчи

Рейнджерс (Шотландия) – РБ Лейпциг (Германия) – 3:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Тавернье, 19; 2:0 – Камара, 24; 2:1 – Нкунку, 71; 3:1 – Ландстрем, 81.

Первый матч – 0:1.

Айнтрахт (Германия) – Вест Хэм (Англия) – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Борре, 26.

Удаление: нет – Крессуэлл, 17.

Первый матч – 2:1.

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