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Широков: «Зенит» еще лет пять будет чемпионом, если конкуренты не наладят дело. Надежда только на «Сочи»

Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков порассуждал о четвертом подряд чемпионстве петербургской команды.

– Являются ли деньги причиной гегемонии «Зенита»?

– Нет. Потому что если посмотреть на трансферные траты других клубов, там тоже не бедствуют. Тратят много.

Посмотрите на «Локомотив» минувшим летом, еще недавно на «Спартак». «Динамо» тоже покупало футболиста за 20 миллионов евро. Просто с подбором и качеством новичков у Питера дело обстоит лучше.

Если конкуренты не наладят дело, «Зенит» будет еще лет пять чемпионом. У конкурентов «Зенита» много других проблем. Кто-то борется друг с другом, кто-то перестраивается.

Надежда только на «Сочи». Если команду усилить, она может составить конкуренцию «Зенита».

Возможно, выигрывать борьбу за игроков будет нелегко, они захотят идти в клубы Москвы и Питера, но Сочи берет игроков первой лиги – Макарчука и Юрганова – и они там прибавляют.

Макарчук сейчас выглядит очень сильно. Наряду с Круговым, он один из сильнейших латералей в РПЛ. Есть обойма 16-18 человек, они сильны командой, хороший тренерский штаб. Плюс нет давления, когда требуют результата – например, быть в тройке.

Игра: назовите 50 клубов за 5 минут

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Источник: «РБ Спорт»

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Сегодня, 15:58
Комментарии1
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    Рейтинг: +63041

    portero 27 минут назад

    Ну ну , поглядим...
    Надеюсь изменения будут.

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