Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Широков: «Зенит» еще лет пять будет чемпионом, если конкуренты не наладят дело. Надежда только на «Сочи»

Широков: «Зенит» еще лет пять будет чемпионом, если конкуренты не наладят дело. Надежда только на «Сочи»

3 мая 2022, 15:58
4

Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков порассуждал о четвертом подряд чемпионстве петербургской команды.

– Являются ли деньги причиной гегемонии «Зенита»?

– Нет. Потому что если посмотреть на трансферные траты других клубов, там тоже не бедствуют. Тратят много.

Посмотрите на «Локомотив» минувшим летом, еще недавно на «Спартак». «Динамо» тоже покупало футболиста за 20 миллионов евро. Просто с подбором и качеством новичков у Питера дело обстоит лучше.

Если конкуренты не наладят дело, «Зенит» будет еще лет пять чемпионом. У конкурентов «Зенита» много других проблем. Кто-то борется друг с другом, кто-то перестраивается.

Надежда только на «Сочи». Если команду усилить, она может составить конкуренцию «Зенита».

Возможно, выигрывать борьбу за игроков будет нелегко, они захотят идти в клубы Москвы и Питера, но Сочи берет игроков первой лиги – Макарчука и Юрганова – и они там прибавляют.

Макарчук сейчас выглядит очень сильно. Наряду с Круговым, он один из сильнейших латералей в РПЛ. Есть обойма 16-18 человек, они сильны командой, хороший тренерский штаб. Плюс нет давления, когда требуют результата – например, быть в тройке.

Игра: назовите 50 клубов за 5 минут

Еще по теме:
Только 2 футболиста до Заболотного играли за «Спартак», «Зенит» и ЦСКА 11
Широков сказал, за счет чего «Спартак» может стать чемпионом РПЛ
Широков выделил одного легионера «Зенита», который стабильно играет на хорошем уровне 1
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Широков Роман
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
portero
1651583374
Ну ну , поглядим... Надеюсь изменения будут.
Ответить
Бывалый1488
1651585516
Да не удержит зенит легионеров, без еврокубковых матчей! Ещё сезон и разбегаться начнут со скуки...ибо они потом никому нужны не будут)
Ответить
sochi-2013
1651587714
"Если команду усилить, она может составить конкуренцию «Зенита»." Ключевая фраза. Пока на Федотове и Нобоа все идет как идет.
Ответить
Главные новости
Энцо сменил «Челси» на другой клуб АПЛ
02:04
Поражение ЦСКА, зарплата Мостового в «Локо», срыв трансфера Луиса Энрике и другие новости
01:12
У «Динамо» сорвались два трансфера из Южной Америки: подробности
00:51
1
ФотоМудрик сменил «Челси» на другой клуб
00:11
4
Тренер ЦСКА прокомментировал поражение от «Ростова»
Вчера, 23:44
4
Клубу РПЛ посоветовали поставить свечку в храме
Вчера, 23:09
2
ЦСКА лишился еще одного основного игрока
Вчера, 22:56
3
Кубок России. ЦСКА основой проиграл «Ростову» (0:2)
Вчера, 22:43
32
Баринову готовят визу для вылета в Европу
Вчера, 21:58
2
Еще один зенитовец может уехать в «Аль-Садд»
Вчера, 21:50
7
Все новости
Все новости
ФотоСмолов осваивает новую профессию
00:27
1
Альба: «Мои дочери больше русские, чем испанки»
Вчера, 23:59
У «Динамо» сорвался трансфер игрока, привозившего на базу проституток
Вчера, 23:51
2
Клубу РПЛ посоветовали поставить свечку в храме
Вчера, 23:09
2
ЦСКА лишился еще одного основного игрока
Вчера, 22:56
3
ВидеоЦСКА пропустил от «Ростова» после ошибки вратаря
Вчера, 22:33
Генич определил лучшего российского футбольного эксперта
Вчера, 22:26
1
ФотоВ ЦСКА рассказали о состоянии Мойзеса
Вчера, 22:14
2
Баринову готовят визу для вылета в Европу
Вчера, 21:58
2
Еще один зенитовец может уехать в «Аль-Садд»
Вчера, 21:50
7
Клуб Гаттузо избавился от экс-спартаковца
Вчера, 21:43
2
Раскрыта зарплата Мостового в «Локо»
Вчера, 21:36
1
Галактионов определил ответственного в удручающем старте «Локомотива»
Вчера, 21:14
3
Мостовой больше не сыграет за «Зенит»
Вчера, 20:46
11
«Зенит» объявил об уходе Ду Кейроса
Вчера, 20:29
4
У «Краснодара» 100-процентный результат на старте сезона
Вчера, 20:19
2
«Динамо» покупает еще одного латиноамериканца
Вчера, 19:58
1
Раскрыт новый клуб экс-спартаковца Рябчука
Вчера, 19:41
4
«Спартак» заинтересовался вингером из Лиги 1
Вчера, 18:43
8
Онугха – о матчах сборной России: «Какой смысл их смотреть?»
Вчера, 18:35
4
Орлов заявил о перестройке в «Зените»
Вчера, 17:48
16
Глушаков оценил отставание «Спартака» от «Краснодара» в борьбе за чемпионство
Вчера, 17:06
6
Канчельскис сказал, может ли «Локомотив» оказаться в борьбе за выживание
Вчера, 16:49
1
ФотоКлуб РПЛ подписал хавбека сборной Армении
Вчера, 16:27
1
Радимов намеком ответил тренеру «Балтики» на слова о фриках
Вчера, 16:12
6
Познер оценил, как далеко российский футбол отстал от европейского
Вчера, 15:46
30
Стало известно решение «Ромы» по покупке Энрике у «Зенита»
Вчера, 15:33
14
Экс-футболист сборной России начал карьеру актера
Вчера, 15:16
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+