Бизнесмены Боли и Висс заплатят за «Челси» 3,5+ миллиарда (Николо Скира)

«Челси» купят американский бизнесмен Тодд Боли и его швейцарский коллега Хансйорг Висс. Они будут владеть клубом в партнерстве, о чем пишет инсайдер Николо Скира.
Сумма сделки составит более 3,5 миллиардов фунтов стерлингов.
Официально о сделке должны объявить в ближайшие дни.
- На «Челси» также претендуют консорциум, в который входят гонщик «Формулы 1» Льюис Хэмилтон и экс-первая ракетка мира по теннису Серена Уильямс, и английский финансист, промышленник Джим Рэтклифф.
- Все претенденты планируют организовать реконструкцию «Стэмфорд Бридж».
- Нынешний владелец «Челси» Роман Абрамович объявил о намерении продать «Челси» в марте.
Игра: назовите 50 клубов за 5 минут
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.