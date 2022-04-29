Бизнесмены Боли и Висс заплатят за «Челси» 3,5+ миллиарда (Николо Скира)

«Челси» купят американский бизнесмен Тодд Боли и его швейцарский коллега Хансйорг Висс. Они будут владеть клубом в партнерстве, о чем пишет инсайдер Николо Скира.

Сумма сделки составит более 3,5 миллиардов фунтов стерлингов.

Официально о сделке должны объявить в ближайшие дни.

На «Челси» также претендуют консорциум, в который входят гонщик «Формулы 1» Льюис Хэмилтон и экс-первая ракетка мира по теннису Серена Уильямс, и английский финансист, промышленник Джим Рэтклифф.

Все претенденты планируют организовать реконструкцию «Стэмфорд Бридж».

Нынешний владелец «Челси» Роман Абрамович объявил о намерении продать «Челси» в марте.

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