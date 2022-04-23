Где смотреть «Интер» – «Рома»: во сколько прямая трансляция матча, Серия А 23 апреля

«Интер» и «Рома» сыграют в матче 34-го тура Серии А.
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- Игра состоится в субботу, 23 апреля.
- Встреча пройдет в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца».
- Начало – в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Интер – Рома
- Встречу в прямом эфире покажет «Матч Футбол1».
- Игру также будет транслировать «Лига Ставок».
«Интер» занимает второе место в чемпионате Италии, «Рома» – пятое. В матче первого круга римская команда дома проиграла со счетом 0:3.
Ставки на матч Интер – Рома
- Победа «Интера» – 1.63
- Ничья – 4.00
- Победа «Ромы» – 5.70
Источник: «Бомбардир»