Где смотреть «Интер» – «Рома»: во сколько прямая трансляция матча, Серия А 23 апреля

«Интер» и «Рома» сыграют в матче 34-го тура Серии А.

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Игра состоится в субботу, 23 апреля.

Встреча пройдет в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца».

Начало – в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Интер – Рома

Встречу в прямом эфире покажет «Матч Футбол1».

Игру также будет транслировать «Лига Ставок».

«Интер» занимает второе место в чемпионате Италии, «Рома» – пятое. В матче первого круга римская команда дома проиграла со счетом 0:3.

Ставки на матч Интер – Рома

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