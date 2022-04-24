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Где смотреть «Интер» – «Рома»: во сколько прямая трансляция матча, Серия А 23 апреля

«Интер» и «Рома» сыграют в матче 34-го тура Серии А.

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  • Игра состоится в субботу, 23 апреля.
  • Встреча пройдет в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца».
  • Начало – в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Интер – Рома

«Интер» занимает второе место в чемпионате Италии, «Рома» – пятое. В матче первого круга римская команда дома проиграла со счетом 0:3.

Ставки на матч Интер – Рома

Коэффициенты:

  • Победа «Интера» – 1.63
  • Ничья – 4.00
  • Победа «Ромы» – 5.70

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Источник: «Бомбардир»

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