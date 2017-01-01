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Доннарумма может вернуться в «Милан». Он не хочет оставаться в «ПСЖ»

Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма может вернуться в «Милан».

По информации Football Italia со ссылкой на L'Equipe, переход может состояться в случае покупки «Милана» инвестиционной компанией из Бахрейна Investcorp. Однако, возвращение итальянца маловероятно.

Сам Доннарумма не хочет продолжать карьеру в «ПСЖ» из-за частой критики.

  • Прошлым летом Доннарумма перешел в «ПСЖ» из «Милана» на правах свободного агента.
  • С новым клубом он заключил контракт до 2026 года.
  • В этом сезоне итальянец пропустил 20 голов в 22 матчах.

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Источник: Football Italia

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Комментарии4
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    Рейтинг: +1983

    ItalianFootball 10 минут назад

    Давай в аренду в Юве. Года на 2. А там придумаем что-нибудь.

    0
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    Рейтинг: +873

    Дубина 2 часа назад

    Не ждут долларуму в Милане и не нужен этот крысенышь там,он даже Меньяну кеды не достоин чистить.

    1
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    ...
    Рейтинг: +947

    mama1991 > Дубина 20 минут назад

    Да он и слабее в разы

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    Рейтинг: +2531

    BlackMurder 2 часа назад

    Жестко косячит, а подавал надежды

    0
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