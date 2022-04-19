Доннарумма может вернуться в «Милан». Он не хочет оставаться в «ПСЖ»

Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма может вернуться в «Милан».
По информации Football Italia со ссылкой на L'Equipe, переход может состояться в случае покупки «Милана» инвестиционной компанией из Бахрейна Investcorp. Однако, возвращение итальянца маловероятно.
Сам Доннарумма не хочет продолжать карьеру в «ПСЖ» из-за частой критики.
- Прошлым летом Доннарумма перешел в «ПСЖ» из «Милана» на правах свободного агента.
- С новым клубом он заключил контракт до 2026 года.
- В этом сезоне итальянец пропустил 20 голов в 22 матчах.
Источник: Football Italia