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Лига Европы. «Брага», играя вдевятером, вылетела от «Рейнджерс»

В ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы «Рейнджерс» дома обыграл «Брагу» (3:1).

Основное время встречи завершилось победой шотландцев (2:1), однако общий счет противостояния оказался ничейным.

Исход игры решил гол Кемара Руфа на 101-й минуте.

Португальская команда завершала матч вдевятером.

Лига Европы. 1/4 финала. Ответные матчи

Рейнджерс (Шотландия) – Брага (Португалия) – 3:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Тавернье, 2; 2:0 – Тавернье, 44 (с пенальти); 2:1 – Кармо, 83; 3:1 – Руф, 101.

Удаления: нет – Тормена, 42; Медейрос, 105.

Первый матч – 0:1.

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Источник: «Бомбардир»

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