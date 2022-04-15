Лига Европы. «Брага», играя вдевятером, вылетела от «Рейнджерс»

В ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы «Рейнджерс» дома обыграл «Брагу» (3:1).
Основное время встречи завершилось победой шотландцев (2:1), однако общий счет противостояния оказался ничейным.
Исход игры решил гол Кемара Руфа на 101-й минуте.
Португальская команда завершала матч вдевятером.
Лига Европы. 1/4 финала. Ответные матчи
Рейнджерс (Шотландия) – Брага (Португалия) – 3:1 (2:0)
Голы: 1:0 – Тавернье, 2; 2:0 – Тавернье, 44 (с пенальти); 2:1 – Кармо, 83; 3:1 – Руф, 101.
Удаления: нет – Тормена, 42; Медейрос, 105.
Первый матч – 0:1.
Источник: «Бомбардир»