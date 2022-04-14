Хави: «Надеемся выиграть Лигу Европы – это единственный трофей, которого нет в коллекции «Барсы»

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался в преддверии ответного матча 1/4 финала Лиги Европы против «Айнтрахта».
«Нам надо поработать над тем, как не терять мяч. Нам предстоит сыграть перед своими болельщиками, и этот фактор будет в нашу пользу. Никаких оправданий быть не может.
Мы – «Барселона», клуб с самыми большими амбициями. Мы обязаны победить и показать хороший футбол.
Надеемся выиграть Лигу Европы – это единственный трофей, которого нет в коллекции клуба», – сказал Хави.
- «Барса» примет «Айнтрахт» сегодня в 22:00 мск.
- Во Франкфурте неделю назад команды сыграли вничью 1:1.
Источник: сайт УЕФА