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  • Хави: «Надеемся выиграть Лигу Европы – это единственный трофей, которого нет в коллекции «Барсы»

Хави: «Надеемся выиграть Лигу Европы – это единственный трофей, которого нет в коллекции «Барсы»

14 апреля 2022, 09:29
9

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался в преддверии ответного матча 1/4 финала Лиги Европы против «Айнтрахта».

«Нам надо поработать над тем, как не терять мяч. Нам предстоит сыграть перед своими болельщиками, и этот фактор будет в нашу пользу. Никаких оправданий быть не может.

Мы – «Барселона», клуб с самыми большими амбициями. Мы обязаны победить и показать хороший футбол.

Надеемся выиграть Лигу Европы – это единственный трофей, которого нет в коллекции клуба», – сказал Хави.

  • «Барса» примет «Айнтрахт» сегодня в 22:00 мск.
  • Во Франкфурте неделю назад команды сыграли вничью 1:1.

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Источник: сайт УЕФА
Лига Европы Барселона Айнтрахт Хави
Комментарии (9)
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portero
1649918807
Смелое заявление... Удачи!
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Fusballer
1649924509
Нет победы в РПЛ - нет титулов.
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RdAMR10
1649926693
Ну не единственный, раз уж на то дело пошло) лиги конференций тоже нет
Ответить
DeStar
1649928504
да выиграете 3-0 думаю и все
Ответить
nelez
1649945096
В будущем году выиграете лигу конференции , и трофеи будут полными
Ответить
Красногорск_Фан
1649951893
Как говорили спартанцы - если. Если выиграете.
Ответить
CSKA57
1649968194
Если у аутсайдера еле-еле выиграли, то какая вам ЛЕ?
Ответить
nelez
1649970231
Хотели выиграть лигу европы а айтрахтулись
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