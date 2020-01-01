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Хави: «Надеемся выиграть Лигу Европы – это единственный трофей, которого нет в коллекции «Барсы»

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался в преддверии ответного матча 1/4 финала Лиги Европы против «Айнтрахта».

«Нам надо поработать над тем, как не терять мяч. Нам предстоит сыграть перед своими болельщиками, и этот фактор будет в нашу пользу. Никаких оправданий быть не может.

Мы – «Барселона», клуб с самыми большими амбициями. Мы обязаны победить и показать хороший футбол.

Надеемся выиграть Лигу Европы – это единственный трофей, которого нет в коллекции клуба», – сказал Хави.

  • «Барса» примет «Айнтрахт» сегодня в 22:00 мск.
  • Во Франкфурте неделю назад команды сыграли вничью 1:1.

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Источник: сайт УЕФА

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Комментарии1
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    Рейтинг: +61728

    portero 45 минут назад

    Смелое заявление... Удачи!

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