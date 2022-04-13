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«Спартак» представил программу мероприятий к 100-летию клуба

«Спартак» опубликовал программу мероприятий к 100-летию клуба.

«Вот что мы сделали или планируем сделать в ближайшее время:

– Доработали обновленный логотип с учетом комментариев болельщиков, которые обратили внимание на противоречивость дизайнерского решения.

– Открываем новый клубный магазин в самом центре Москвы (в мае он уже будет работать).

– Подготовили к запуску новую удобную и современную экосистему (основной сайт, билетный портал, сайт магазина и приложение). Ориентировочно запуск запланирован на начало июня.

– В скором времени вместе с «Кинопоиском» запускаем сериал о «Спартаке» 90-х.

– Продолжаем ряд других онлайн– и офлайн-проектов в рамках столетия и в партнерстве с различными СМИ и компаниями.

– На матч с «Крыльями Советов», который пройдет 1 мая, мы приготовили сюрприз для болельщиков», – сообщила пресс-служба клуба.

  • «Спартак» был основан 18 апреля 1922 года.
  • Клуб обновил логотип и представил специальную эмблему в честь столетия.
  • «Спартак» отказался от ретро-формы и отменил матч легенд к 100-летию клуба.

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Источник: сайт «Спартака»

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