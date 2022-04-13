«Спартак» представил программу мероприятий к 100-летию клуба

«Спартак» опубликовал программу мероприятий к 100-летию клуба.
«Вот что мы сделали или планируем сделать в ближайшее время:
– Доработали обновленный логотип с учетом комментариев болельщиков, которые обратили внимание на противоречивость дизайнерского решения.
– Открываем новый клубный магазин в самом центре Москвы (в мае он уже будет работать).
– Подготовили к запуску новую удобную и современную экосистему (основной сайт, билетный портал, сайт магазина и приложение). Ориентировочно запуск запланирован на начало июня.
– В скором времени вместе с «Кинопоиском» запускаем сериал о «Спартаке» 90-х.
– Продолжаем ряд других онлайн– и офлайн-проектов в рамках столетия и в партнерстве с различными СМИ и компаниями.
– На матч с «Крыльями Советов», который пройдет 1 мая, мы приготовили сюрприз для болельщиков», – сообщила пресс-служба клуба.