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    • Лещук рассказал о хейте после ошибок в матче со «Спартаком»

    Лещук рассказал о хейте после ошибок в матче со «Спартаком»

    Вратарь «Динамо» Игорь Лещук появился в телеграме впервые с марта.

    «Всем привет!

    Хочу поделиться своими мыслями и чувствами. Недавно я принял решение абстрагироваться от социальных сетей на некоторое время. Это было непросто, но я считаю, что это было правильное решение.

    После неудачной игры со «Спартаком» было много негатива и критики в мой адрес. Но я хочу напомнить, что в этом сезоне были и положительные моменты. Я прошeл через сложный эмоциональный период, но я справился с этим. Спасибо в том числе руководству клуба за поддержку!

    Многие считают, что моя фраза «вообще похер» относится к неудачным играм или к тому, что нам не удалось достичь трофея в этом сезоне. Но эта фраза и стиль жизни совсем о другом. Она означает, что я не обращаю внимания на обстоятельства, если у меня есть цель и желание достичь еe.

    Я буду идти дальше своим путeм к своим целям и желаниям, продолжая не обращать внимания на мнения людей, которые не компетентны в том, о чем они говорят.

    Спасибо всем, кто поддерживает меня. Я ценю вашу поддержку и понимание», – написал Лещук.

    • Вратарь дважды ошибся в весеннем матче со «Спартаком» (1:2).
    • «Динамо» финишировало в РПЛ 3-м.
    • Лещук – воспитанник «Динамо».

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    Источник: телеграм-канал Игоря Лещука

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    02.06.2024 18:11
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