Лещук рассказал о хейте после ошибок в матче со «Спартаком»

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук появился в телеграме впервые с марта.

«Всем привет!

Хочу поделиться своими мыслями и чувствами. Недавно я принял решение абстрагироваться от социальных сетей на некоторое время. Это было непросто, но я считаю, что это было правильное решение.

После неудачной игры со «Спартаком» было много негатива и критики в мой адрес. Но я хочу напомнить, что в этом сезоне были и положительные моменты. Я прошeл через сложный эмоциональный период, но я справился с этим. Спасибо в том числе руководству клуба за поддержку!

Многие считают, что моя фраза «вообще похер» относится к неудачным играм или к тому, что нам не удалось достичь трофея в этом сезоне. Но эта фраза и стиль жизни совсем о другом. Она означает, что я не обращаю внимания на обстоятельства, если у меня есть цель и желание достичь еe.

Я буду идти дальше своим путeм к своим целям и желаниям, продолжая не обращать внимания на мнения людей, которые не компетентны в том, о чем они говорят.

Спасибо всем, кто поддерживает меня. Я ценю вашу поддержку и понимание», – написал Лещук.