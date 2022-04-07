УЕФА утвердил новый ФФП: на зарплату, трансферы и выплаты агентам можно тратить до 70% от доходов клуба

Опять денежный мешок переплатит 100-200 лямов, а ему штраф впаяют 10 и ниоткуда не исключат. Браво.
Исполнительный комитет УЕФА утвердил новые правила по лицензированию клубов и финансовой устойчивости.
«Основной целью новых правил является достижение финансовой устойчивости. Это будет достигнуто за счет трех ключевых аспектов: платежеспособности, стабильности и контроля затрат.
Что касается платежеспособности, новое правило об отсутствии просроченной кредиторской задолженности (перед футбольными клубами, сотрудниками, социальными/налоговыми органами и УЕФА) обеспечит лучшую защиту кредиторов. Контроль будет проводиться каждый квартал, и терпимость к просроченным платежам теперь будет меньше.
Новые требования к футбольным доходам представляют собой эволюцию существующих требований безубыточности и расширяют финансовые возможности клубов. Чтобы облегчить для клубов соответствие новым правилам, расчет футбольных доходов аналогичен расчету показателей безубыточности.
Допустимое отклонение в трехлетний период увеличилось с 30 до 60 миллионов евро, но были значительно ужесточены требования к отслеживанию справедливой стоимости сделок, улучшению баланса клубов и сокращению задолженностей.
Самым большим нововведением стало введение правила общих затрат на команду, обеспечивающее более эффективный контроль над затратами на трансферы и заработную плату футболистов.
Новые правила ограничивают расходы на зарплату, трансферы и гонорары агентам до 70% от доходов клуба. Оценки будут проводиться регулярно и своевременно, а нарушения приведут к заранее прописанным финансовым санкциям и мерам спортивного характера», – сообщает пресс-служба УЕФА.
- Нововведения вступят в силу в июне 2022 года.
- Внедрение правил будет осуществляться постепенно в течение 3-х лет.