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  • УЕФА утвердил новый ФФП: на зарплату, трансферы и выплаты агентам можно тратить до 70% от доходов клуба

УЕФА утвердил новый ФФП: на зарплату, трансферы и выплаты агентам можно тратить до 70% от доходов клуба

7 апреля 2022, 16:38
1

Исполнительный комитет УЕФА утвердил новые правила по лицензированию клубов и финансовой устойчивости.

«Основной целью новых правил является достижение финансовой устойчивости. Это будет достигнуто за счет трех ключевых аспектов: платежеспособности, стабильности и контроля затрат.

Что касается платежеспособности, новое правило об отсутствии просроченной кредиторской задолженности (перед футбольными клубами, сотрудниками, социальными/налоговыми органами и УЕФА) обеспечит лучшую защиту кредиторов. Контроль будет проводиться каждый квартал, и терпимость к просроченным платежам теперь будет меньше.

Новые требования к футбольным доходам представляют собой эволюцию существующих требований безубыточности и расширяют финансовые возможности клубов. Чтобы облегчить для клубов соответствие новым правилам, расчет футбольных доходов аналогичен расчету показателей безубыточности.

Допустимое отклонение в трехлетний период увеличилось с 30 ﻿до 60 миллионов евро, но были значительно ужесточены требования к отслеживанию справедливой стоимости сделок, улучшению баланса клубов и сокращению задолженностей.

Самым большим нововведением стало введение правила общих затрат на команду, обеспечивающее более эффективный контроль над затратами на трансферы и заработную плату футболистов.

Новые правила ограничивают расходы на зарплату, трансферы и гонорары агентам до 70% от доходов клуба. Оценки будут проводиться регулярно и своевременно, а нарушения приведут к заранее прописанным финансовым санкциям и мерам спортивного характера», – сообщает пресс-служба УЕФА.

  • Нововведения вступят в силу в июне 2022 года.
  • Внедрение правил будет осуществляться постепенно в течение 3-х лет.

Источник: сайт УЕФА
Европа
Комментарии (1)
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ItalianFootball
1649404134
Опять денежный мешок переплатит 100-200 лямов, а ему штраф впаяют 10 и ниоткуда не исключат. Браво.
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