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РПЛ. «Зенит» потерял очки в матче с «Сочи»

«Зенит» и «Сочи» провели матч 23-го тура РПЛ. Команды сыграли вничью – 0:0.

Петербургская команда занимает первое место в турнирной таблице, отрыв от «Динамо» – три очка.

«Сочи» идет четвертым (39 очков).

Россия. РПЛ. 23-й тур

Сочи – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:0 Текстовая онлайн-трансляция

Сочи: Джанаев, Заика (Маргасов, 69), Юрганов, Макарчук, Родриго, Дркушич, Юсупов (Мелкадзе, 69), Цаллагов, Ангбан, Нобоа (Попов, 76), Кассьерра.

Зенит: Кержаков, Чистяков, Круговой (Алип, 86), Дуглас Сантос, Сутормин (Юри Алберто, 66), Кузяев, Мостовой, Барриос, Клаудиньо, Дзюба (Сергеев, 66), Малком (Ерохин, 86).

Предупреждения: Юрганов, 45; Мелкадзе, 72 – Малком, 42.

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Источник: «Бомбардир»

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Сегодня, 20:57
Комментарии22
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    Рейтинг: +105

    papa09 34 минуты назад

    Все Зенит изжил себя.Чемпионами не будем в этом сезоне.

    0
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    Рейтинг: +4165

    Красногорск_Фан 39 минут назад

    Очень скучный матч. Туда - сюда - обратно, тебе и мне приятно. Чего не скажешь про зрителей

    0
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    Рейтинг: +6733

    BarStep 54 минуты назад

    Я вот не тренер и не стратег..
    Зачем Дзюбе давать 70 мин игрового времени, да ещё со старта??
    Он всё, изжил себя в Зените (возраст, нет под рукой Халка и Азмуна)..Всё!
    На последние 20-15 мин выпустить, наверное да (конец матча, поддавить навесами, может забить)..
    Ээй Семак, ты где, ты ещё здесь, с нами????

    3
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    Рейтинг: +4646

    _Marqella_ 58 минут назад

    Ничья законамерна,Зенит одни бестолковые навесы, Сочи на своём уровне...

    2
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    Рейтинг: +727

    O-kolesov 1 час назад

    Динамо и ЦСКА подкупили судей, чтобы максимально приблизиться к Зениту. Что-то маловато спартаковских фанытиков.

    2
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    Рейтинг: +4695

    neim > O-kolesov 35 минут назад

    ЦСКА подкупил ? Да они едва ноги унесли в игре с Уралом ))).

    0
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    Рейтинг: +6733

    BarStep 1 час назад

    Беготня какая-то броуновская, а не футбол..

    Я про Зенит..
    Оппоненты в данной ситуации не интересны..

    0
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    Рейтинг: +5560

    GoldPlayFIFARus9 1 час назад

    Ну чё там, где любители теории заговоров? За сезон против Сочи только 1 очко в копилку. И да, какая же убогая игра, жалко людей, которые пришли на стадион((

    5
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    Рейтинг: +781

    Дима Цэ 1 час назад

    Сочи никому очков не дарит. Хорошо что не наказали поражением!!!

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    Рейтинг: +1060

    Беспонтий 1 час назад

    суета второго тайма не спасла ленивое исполнение первого
    зенитовскими кудесниками мяча
    жалкое зрелище

    одна радость
    макса ростовский ставочку прохезал

    5
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    Рейтинг: +13540

    Barmaleushka 1 час назад

    В секте замешательство . Раньше перед матчем фсястрана бы заявляла "фармпраиграитбамжам этыжфсястраназнаит" . А теперь чёт не то , наверно вера в "гаспромфсёкупил" дала трещину .

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