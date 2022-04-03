Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

РПЛ. «Зенит» потерял очки в матче с «Сочи»

3 апреля 2022, 20:57
22

«Зенит» и «Сочи» провели матч 23-го тура РПЛ. Команды сыграли вничью – 0:0.

Петербургская команда занимает первое место в турнирной таблице, отрыв от «Динамо» – три очка.

«Сочи» идет четвертым (39 очков).

Россия. РПЛ. 23-й тур

Сочи – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:0 Текстовая онлайн-трансляция

Сочи: Джанаев, Заика (Маргасов, 69), Юрганов, Макарчук, Родриго, Дркушич, Юсупов (Мелкадзе, 69), Цаллагов, Ангбан, Нобоа (Попов, 76), Кассьерра.

Зенит: Кержаков, Чистяков, Круговой (Алип, 86), Дуглас Сантос, Сутормин (Юри Алберто, 66), Кузяев, Мостовой, Барриос, Клаудиньо, Дзюба (Сергеев, 66), Малком (Ерохин, 86).

Предупреждения: Юрганов, 45; Мелкадзе, 72 – Малком, 42.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

1000 рублей бесплатно, 2 минуты регистрации и бесплатные футбольные трансляции

Еще по теме:
Мостовой: «Надо забыть разговоры о том, что «Сочи» фарм-клуб «Зенита» 6
Орлов: «Где критики, называвшие «Сочи» фарм-клубом «Зенита»?» 4
Сергеев – об адаптации в «Зените»: «Все отлично» 2
Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Сочи Зенит
Комментарии (22)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
portero
1649008718
Семак днищеее Зенит ниочём, самая тошнотворная игра сегодня....
Ответить
житель СПб
1649008862
Сегодня редкий по гадости футбольный день - даже не припомню такого. Одним командам играть не давали - что противно; другие играть не хотели и не играли - я про Зенит с Сочи - что также противно. А вот комментаторам на Матч ТВ этот футб. день понравился! Удивительно...
Ответить
paracetamol
1649009009
Лучше потерять очки в матче с «Сочи», чем приобрести за купленные судейства.
Ответить
portero
1649009013
Альберто и Сергеев однотипные игроки, зачем из купили, а семачок дурачок как можно имея кучу приличных игроков обсираться из раза в раз, еврокубков нет, теперь пора просирать в РПЛ всем в гостях.... Я такого ссыкотного тренера ещё не видел!
Ответить
Беспонтий
1649009401
суета второго тайма не спасла ленивое исполнение первого зенитовскими кудесниками мяча жалкое зрелище одна радость макса ростовский ставочку прохезал
Ответить
GoldPlayFIFARus9
1649009805
Ну чё там, где любители теории заговоров? За сезон против Сочи только 1 очко в копилку. И да, какая же убогая игра, жалко людей, которые пришли на стадион((
Ответить
BarStep
1649009812
Беготня какая-то броуновская, а не футбол.. Я про Зенит.. Оппоненты в данной ситуации не интересны..
Ответить
O-kolesov
1649010143
Динамо и ЦСКА подкупили судей, чтобы максимально приблизиться к Зениту. Что-то маловато спартаковских фанытиков.
Ответить
_Marqella_
1649010261
Ничья законамерна,Зенит одни бестолковые навесы, Сочи на своём уровне...
Ответить
BarStep
1649010489
Я вот не тренер и не стратег.. Зачем Дзюбе давать 70 мин игрового времени, да ещё со старта?? Он всё, изжил себя в Зените (возраст, нет под рукой Халка и Азмуна)..Всё! На последние 20-15 мин выпустить, наверное да (конец матча, поддавить навесами, может забить).. Ээй Семак, ты где, ты ещё здесь, с нами????
Ответить
Главные новости
Стало известно, сколько Мостовой будет зарабатывать в «Локо»
21:36
Мостовой больше не сыграет за «Зенит»
20:46
6
«Зенит» объявил об уходе Ду Кейроса
20:29
4
Кубок России. «Краснодар» по пенальти победил «Факел»
20:12
6
«Челси» договорился о продаже Энцо за 125 миллионов
19:01
«Спартак» заинтересовался вингером из Лиги 1
18:43
6
Кубок России. «Акрон» победил «Локомотив» по пенальти
18:24
19
Орлов заявил о перестройке в «Зените»
17:48
15
«Атлетико» принял решение по Альваресу
17:21
2
Радимов намеком ответил тренеру «Балтики» на слова о фриках
16:12
6
Все новости
Все новости
Баринову готовят визу для вылета в Европу
21:58
Еще один зенитовец может уехать в «Аль-Садд»
21:50
Клуб Гаттузо избавился от экс-спартаковца
21:43
Галактионов определил ответственного в удручающем старте «Локомотива»
21:14
3
У «Краснодара» на старте сезона девять побед из девяти
20:19
2
«Динамо» покупает еще одного латиноамериканца
19:58
1
Раскрыт новый клуб экс-спартаковца Рябчука
19:41
2
«Спартак» заинтересовался вингером из Лиги 1
18:43
6
Онугха – о матчах сборной России: «Какой смысл их смотреть?»
18:35
4
Орлов заявил о перестройке в «Зените»
17:48
15
Глушаков оценил отставание «Спартака» от «Краснодара» в борьбе за чемпионство
17:06
1
Канчельскис сказал, может ли «Локомотив» оказаться в борьбе за выживание
16:49
1
ФотоКлуб РПЛ подписал хавбека сборной Армении
16:27
1
Радимов намеком ответил тренеру «Балтики» на слова о фриках
16:12
6
Познер оценил, как далеко российский футбол отстал от европейского
15:46
28
Стало известно решение «Ромы» по покупке Энрике у «Зенита»
15:33
12
Экс-футболист сборной России начал карьеру актера
15:16
1
Фанатов «Факела» жестко наказали после матча с «Зенитом»
14:53
28
Орлов – о критике пенальти в Воронеже: «Предвзятое отношение москвичей – это ясно»
14:45
29
«Матч ТВ» покажет только две игры 7-го тура РПЛ
14:38
12
Батраков получил важное предупреждение
14:15
1
«Галатасарай» едва не подписал еще одного россиянина
14:09
3
У «Рубина» сорвался трансфер нападающего
13:52
Агент Головина, которым интересуется «Зенит», сказал, может ли игрок уйти из «Монако»
13:42
1
Клуб РПЛ хочет подписать защитника ЦСКА
13:30
«Факел» обратился в РФС по эпизоду с пенальти в игре с «Зенитом»
13:19
16
Аргентинский клуб хочет купить хавбека ЦСКА
12:57
2
Орлов разобрал эпизод с пенальти в пользу «Зенита» в игре с «Факелом»
12:46
21
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+