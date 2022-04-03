РПЛ. «Зенит» потерял очки в матче с «Сочи»

«Зенит» и «Сочи» провели матч 23-го тура РПЛ. Команды сыграли вничью – 0:0.

Петербургская команда занимает первое место в турнирной таблице, отрыв от «Динамо» – три очка.

«Сочи» идет четвертым (39 очков).

Россия. РПЛ. 23-й тур

Сочи – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:0 Текстовая онлайн-трансляция

Сочи: Джанаев, Заика (Маргасов, 69), Юрганов, Макарчук, Родриго, Дркушич, Юсупов (Мелкадзе, 69), Цаллагов, Ангбан, Нобоа (Попов, 76), Кассьерра.

Зенит: Кержаков, Чистяков, Круговой (Алип, 86), Дуглас Сантос, Сутормин (Юри Алберто, 66), Кузяев, Мостовой, Барриос, Клаудиньо, Дзюба (Сергеев, 66), Малком (Ерохин, 86).

Предупреждения: Юрганов, 45; Мелкадзе, 72 – Малком, 42.

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