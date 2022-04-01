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Уткин: «Бельгия не выйдет из группы на ЧМ-2022, скриньте»

1 апреля 2022, 21:45
9

Видеоблогер Василий Уткин поделился ожиданиями от чемпионата мира-2022. Сегодня состоялась жеребьевка группового этапа.

«Группа F – группа-сенсация. Бельгия не выйдет, вместе с хорватами выскочат либо те, либо другие – Канада или Марокко. Я буду за Марокко. А Бельгия всe; скриньте», – написал комментатор.

  • Бельгия – бронзовый призер последнего ЧМ-2018.
  • Всего команда участвовала в турнире 13 раз.
  • ЧМ-2022 пройдет в ноябре-декабре в Катаре.

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Источник: телеграм-канал Василия Уткина
Бельгия. Про-Лига Бельгия
Комментарии (9)
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Красногорск_Фан
1648840084
Ввалил походу Вася квартиру и правую почку на Марокко ))
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Vitaga
1648843433
у нас в стране припадки идиотизма начались уже в конце зимы и продолжаются
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DOCTOR PENALTY
1648843910
Ну, Вася...))) Сэкскрименьте и забудьте!
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ВетеR
1648844143
Вася , конечно Вася....
Ответить
Soccerdealer63
1648844256
Выходят Канада с Морокой...СКРЫНЬТЕ!)))
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_Marqella_
1648860823
Было бы интересно послушать, почему у него такое мнение...а так...слова просто...скучно...
Ответить
jek718875
1648870090
Вася,займись собой,Бельгия не выйдет,а ты в двери не войдёшь
Ответить
zigbert
1648878182
Может тогда и Хорваты не выйдут из группы а первое и второе место достанутся канадцам и марокканцам?
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