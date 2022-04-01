Уткин: «Бельгия не выйдет из группы на ЧМ-2022, скриньте»

Видеоблогер Василий Уткин поделился ожиданиями от чемпионата мира-2022. Сегодня состоялась жеребьевка группового этапа.

«Группа F – группа-сенсация. Бельгия не выйдет, вместе с хорватами выскочат либо те, либо другие – Канада или Марокко. Я буду за Марокко. А Бельгия всe; скриньте», – написал комментатор.

Бельгия – бронзовый призер последнего ЧМ-2018.

Всего команда участвовала в турнире 13 раз.

ЧМ-2022 пройдет в ноябре-декабре в Катаре.

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