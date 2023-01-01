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Горшков: «Ничего не знаю про интерес «Спартака»

Левый защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков отреагировал на новость о своем возможном переходе в «Спартак».

«Ничего не знаю про интерес «Спартака». Готовлюсь к матчу с «Уфой», – сказал 23-летний воспитанник «Чертаново».

  • В этом сезоне Горшков провел за «Крылья» 22 матча, забил 1 гол и сделал 4 ассиста.
  • Его контракт с самарским клубом рассчитан до лета 2023 года.
  • Трансфер футболиста может обойтись «Спартаку» в 100 миллионов рублей.

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Источник: «РБ Спорт»

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