Горшков: «Ничего не знаю про интерес «Спартака»

Левый защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков отреагировал на новость о своем возможном переходе в «Спартак».
«Ничего не знаю про интерес «Спартака». Готовлюсь к матчу с «Уфой», – сказал 23-летний воспитанник «Чертаново».
- В этом сезоне Горшков провел за «Крылья» 22 матча, забил 1 гол и сделал 4 ассиста.
- Его контракт с самарским клубом рассчитан до лета 2023 года.
- Трансфер футболиста может обойтись «Спартаку» в 100 миллионов рублей.
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Источник: «РБ Спорт»