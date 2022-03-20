Кавазашвили: «С удовольствием бы согласился на работу в Госдуме, но меня никто не приглашал»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили признался, что хотел бы работать в Госдуме.

«Настораживает ли меня, что спортсмены идут в Госдуму без образования? Я скажу так: они сами туда не идут, их зовут! Вы думаете, они сами напрашиваются?

Вот я, например, с радостью согласился бы попасть в Госдуму! Но меня никто не приглашал, хотя я бы с удовольствием согласился бы. Это разве плохо? Я бы решал вопросы, которые другие не смогут решить. В Госдуме обсуждается много проблем и вопросов, а я бы много работал», – сказал Кавазашвили.

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